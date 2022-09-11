更多編輯台推薦新聞：
書摘／六格格的宴席文化：請楊貴妃吃飯該上什麼菜
文化

書摘／六格格的宴席文化：請楊貴妃吃飯該上什麼菜

台灣VR作品「無法離開的人」 獲威尼斯影展競賽大獎
文化

台灣VR作品「無法離開的人」 獲威尼斯影展競賽大獎

愛琴海不平靜 希臘記者嘆在「敵方」土耳其跑新聞困難重重
國際

愛琴海不平靜 希臘記者嘆在「敵方」土耳其跑新聞困難重重

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心
國際

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

新北桃園防豪雨 烏來各測站累積雨量攻占前6名

2022/9/11 19:27（9/11 20:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
受梅花颱風帶來的豪雨影響，北107縣道出現邊坡落石及路面淹水。（圖取自facebook.com/wulaintpc）
受梅花颱風帶來的豪雨影響，北107縣道出現邊坡落石及路面淹水。（圖取自facebook.com/wulaintpc）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北11日電）氣象局發布豪雨特報，今晚至明天新北、桃園防豪雨，台北、台中、基隆等7縣市防大雨；今天截至晚間7時，累積雨量前6名皆由新北市烏來區獨占，每一測站都超過200毫米。

中央氣象局今天晚間發布豪雨特報，颱風梅花外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晚至明天新北市及桃園市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北至苗栗、宜蘭地區及台北、台中、南投山區有局部大雨發生，注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

豪雨地區為新北市、桃園市；大雨地區為基隆市、台北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣。

根據氣象局網站，今天截至晚間7時，累積雨量以新北市烏來區296.5毫米最多，累積雨量前6名皆位於烏來區，每站累積雨量皆超過200毫米；接續則是桃園市復興區170毫米、桃園市拉拉山164毫米。（編輯：張雅淨）1110911

11日截至晚間7時20分，累積雨量前6名皆由新北市烏來區獨占，每一測站都超過200毫米。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
11日截至晚間7時20分，累積雨量前6名皆由新北市烏來區獨占，每一測站都超過200毫米。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
延伸閱讀
颱風梅花北移陸警發布機會漸低 烏來累積雨量281毫米颱風梅花影響 基隆嶼9/12起預防性封島2天颱風梅花靠近 北橫新烏等路段不排除預警性封閉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
颱風梅花北移陸警發布機會漸低 烏來累積雨量281毫米