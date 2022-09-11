新北桃園防豪雨 烏來各測站累積雨量攻占前6名

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受梅花颱風帶來的豪雨影響，北107縣道出現邊坡落石及路面淹水。（圖取自facebook.com/wulaintpc）

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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象局發布豪雨特報，今晚至明天新北、桃園防豪雨，台北、台中、基隆等7縣市防大雨；今天截至晚間7時，累積雨量前6名皆由新北市烏來區獨占，每一測站都超過200毫米。

中央氣象局今天晚間發布豪雨特報，颱風梅花外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晚至明天新北市及桃園市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北至苗栗、宜蘭地區及台北、台中、南投山區有局部大雨發生，注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

豪雨地區為新北市、桃園市；大雨地區為基隆市、台北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣。

根據氣象局網站，今天截至晚間7時，累積雨量以新北市烏來區296.5毫米最多，累積雨量前6名皆位於烏來區，每站累積雨量皆超過200毫米；接續則是桃園市復興區170毫米、桃園市拉拉山164毫米。（編輯：張雅淨）1110911