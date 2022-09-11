颱風梅花北移陸警發布機會漸低 烏來累積雨量281毫米

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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象局今天表示，因中度颱風梅花外圍環流帶來一波波水氣，統計至下午5時，累積雨量以新北市烏來281毫米最多；隨著梅花逐漸北移，發布陸警的機會也愈來愈低。

根據中央氣象局最新資訊，中颱梅花今天下午5時的中心位置在北緯23.1度，東經124.3度，即在台北東南方約350公里海面上，以每小時8公里速度，向北北西進行。

氣象局指出，中颱梅花中心氣壓約945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局預報員伍婉華今天表示，午後降雨有向南擴展的趨勢，台中、南投都有降雨情形，主因是梅花外圍環流一波波帶來水氣；北台灣山區降雨明顯，截至下午5時，最大降雨在新北市烏來約281毫米，其他包含桃園復興156.5毫米、新竹尖石鄉112毫米。

影片來源：CWB氣象局

圖為11日截至晚間6時30分全台累積雨量圖。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

伍婉華說，目前觀察梅花持續往北移動，雖然稍微增強但仍然保持在中颱強度，就現有資料來看，發布陸上颱風警報的機會已愈來愈低，接下來3小時會持續觀察其行進方向和強度是否符合預測。

伍婉華指出，明天、13日是颱風梅花最接近台灣的時候，降雨會更綿密，北部、東北部整天有雨，其他各地有短暫陣雨，其中北部、東北部可能有瞬間強降雨、有局部大雨或豪雨發生的機會；14日颱風遠離才會逐漸緩和。

伍婉華提醒，沿海地區要留意強陣風，今天白天台南以北沿海平均風力約6至7級，台中、嘉義、雲林、澎湖等地也出現8級強陣風，今晚至明天風力會更明顯；基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖需防長浪發生。（編輯：張雅淨）1110911