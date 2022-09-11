颱風梅花稍增強牛步北移 北北基7縣市豪大雨特報

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（更新）中央氣象局今天下午3時20分更新豪雨特報，因颱風梅花外圍環流影響，易有短延時強降雨，新北市及桃園市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北至新竹、宜蘭地區及台北、台中山區有局部大雨發生的機率，請注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

（中央社記者張雄風台北11日電）氣象局今天表示，中颱梅花持續緩步北移，新北市及桃園市山區有局部豪雨發生；預估明天北部降雨會更持續，北部、東半部沿海地區留意長浪，今天在蘭嶼已經觀測到4.2公尺浪高。

根據中央氣象局最新資訊，中颱梅花今天下午2時的中心位置在北緯22.8度，東經124.4度，即在台北東南方約380公里海面上，以每小時8公里速度，向北北西進行。

氣象局指出，梅花中心氣壓約950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於15級風；七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

影片來源：CWB氣象局

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

氣象局預報員伍婉華表示，高雄以北、東北部沿海空曠地區及澎湖有8至9級強陣風，今天在巴士海峽及台灣附近各海面風浪持續；基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生，蘭嶼已經觀測到4.2公尺浪高，台東也有2.1公尺。

伍婉華提醒，受梅花外圍雲系影響天氣，北部、東北部整天有雨，今天在新北市烏來、桃園山區達豪雨標準，基隆、台北、新竹縣、宜蘭縣留意大雨；明天颱風更靠近，環流影響更綿密，降雨也會更持續。

伍婉華說，過去這段時間梅花稍微增強，但暴風半徑不變，速度有減慢的現象，預估明天、13日梅花會以比較慢的速度從東方海面北上，14日才會變快向北遠離，明天、13日仍然是影響台灣最明顯的時間。

伍婉華說，目前的看法依舊，發布陸上警報的機會不大；大氣條件看來，梅花會維持同等級的強度移動，雖然今天到明天上半天有增強的空間，但增強幅度有限；增強是否會讓暴風圈稍微擴大，或是大氣條件讓梅花稍微靠近台灣，氣象局會持續觀察。（編輯：管中維）1110911

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）