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颱風梅花直撲 估日本石垣島傍晚進入暴風圈

2022/9/11 11:40
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（中央社東京11日綜合外電報導）今年第12號颱風梅花已增強為日本氣象廳定義的「非常強烈颱風」，正經由日本石垣島南方海面北上，預估石垣島今天傍晚將進入暴風圈，颱風中心9月12日將相當接近先島群島。

日本放送協會（NHK）報導，由於梅花行進速度緩慢，影響先島群島的時間可能拉長，當地氣象台呼籲民眾嚴防暴風與大浪。

根據預測，先島群島12日海象惡劣，可能出現猛烈的海上風暴，八重山地方與宮古島地方的浪高可能達10公尺。

日本氣象廳觀測，梅花中心位置今天上午11時位於石垣島南方約200公里海面上，正以緩慢速度朝西北行進；目前中心氣壓950百帕、近中心最大風速每秒45公尺、最大瞬間風速每秒60公尺。

首當其衝的石垣島居民紛紛加強防颱準備，漁民以纜繩將漁船固定在港口內，農家也用繩索固定果樹。

富士新聞網報導，颱風已對交通帶來影響，新石垣機場等地起降的部分航班已被取消；目前預測先島群島今天最大瞬間風速可能達每秒50公尺、9月12日甚至可能達每秒60公尺，屆時可能颳起造成民宅倒塌的猛烈風勢。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110911

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