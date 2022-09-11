颱風梅花靠近 北橫新烏等路段不排除預警性封閉

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（中央社記者余曉涵台北11日電）颱風梅花靠近，公路總局今天說，將視風雨狀況發布預警警戒作為，包含台7線（北橫公路）、台9甲線（新烏公路）等不排除預警性封閉。

根據中央氣象局觀測，颱風梅花今天下午5時的中心位置在北緯23.1度，東經124.3度，即在台北的東南方約350公里海面上，以每小時8公里速度，向北北西進行。

交通部公路總局發布新聞稿表示，將視風雨狀況發布預警警戒作為，為維護用路人安全，將逐級提升警戒作業，不排除陸續實施預警性封路路段，包含台7線（北橫公路）、台9甲線（新烏公路）等颱風外圍環流影響山區公路，但實際作為仍依即時氣象情資決策後發布並現場機動調整。

公路總局說，將派員駐點守視、定時巡查，呼籲民眾小心駕駛上開路段，應密切注意公路災情暨預警訊息，預為規劃行程。

公路總局說，今天起因應颱風動態，與所屬工程處依最新情資召開工作會議，分析颱風各項可能情境並盤點影響路段排水設施及橋面或護欄排水孔清淤，重點監控路段橋梁颱風前巡查、易致災路段阻斷後替代路線資訊與現場指示導引牌面等項整備作業。

另外，公路總局應變中心於下午2時三級開設，執行災情預判、部屬、盤點及防救災應變作為。

公路總局說，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，提醒用路人颱風警報期間避免行駛山區公路、隨時收聽警廣、並注意可變資訊看板（CMS）所顯示交通管制及訊息。（編輯：屈享平）1110911