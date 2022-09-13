台鐵平溪線落石局部封閉 14日空拍機巡查邊坡

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）台鐵平溪線十分至菁桐間，今天兩度發生落石，中午12時20分起封閉。台鐵今天晚間表示，明天上午利用空拍機巡查邊坡，預定中午完成檢查，再視風雨狀況決定何時通車。

台鐵今天晚間發布新聞稿表示，今天清晨近5時，4703A次迴送列車（車上無旅客），行經十分至菁桐間的嶺腳路段，速限為時速30公里，列車駕駛發現有邊坡落石將車輛煞停，仍撞到邊坡滑落的巨石，幸無人受傷，列車排障器受損，立即封鎖路線並派人將石塊清除，巡查路線後，上午9時多恢復通行。

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台鐵4821次區間車於中午12時20分，在上午列車撞到巨石相同區域（間隔距離約10餘公尺）又撞到邊坡再次掉落的石塊，幸無人傷亡，但列車排障器也受損，路線再度封鎖。

台鐵說，因2次落石地點屬同一破碎地段邊坡，且現場持續受大雨影響，研判邊坡尚不穩定，為維護行車安全，十分至菁桐間路線預警性封鎖，明天上午利用空拍機巡查邊坡，預定中午完成檢查，再視風雨狀況決定何時通車。（編輯：陳政偉）1110913