1964年颱風最多卻零侵台 近3年僅白鹿登陸

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（中央社記者張雄風台北13日電）據氣象局統計，自有紀錄以來，完全沒有颱風中心登陸台灣的一年，最早可回溯到1964年，當年也是颱風總數最多的一年，達37個颱風；最近一次颱風中心登陸台灣，是2019年8月的輕颱白鹿。

根據中央氣象局統計，自1958年有完整紀錄以來，西北太平洋颱風生成個數最多的一年為1964年，共有37個颱風生成；最少的一年為2010年，只有14個颱風生成。

今年截至颱風莫柏已是編號第13號，氣象局預估現在在台灣東方海面的熱帶性低氣壓將成為今年第14號颱風南瑪都；而9月底前太平洋有一大低壓帶，環境適合熱帶系統發展，可能會再有颱風生成，就目前資料預測今年可能無緣追平颱風最少的一年。

值得一提的是，1964年雖然颱風的生成數最多，氣象局當年也針對14個颱風發布颱風警報，但卻完全沒有颱風中心登陸台灣，這也是有紀錄以來完全沒有颱風中心登陸最早的一年。

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根據中央氣象局網站，回溯近期最後一個中心登陸台灣的颱風，已經是2019年8月的輕颱白鹿，當年白鹿在菲律賓東方海面生成後向西北移動，朝巴士海峽方向接近，8月24日下午於屏東滿州附近登陸，同日傍晚於高雄楠梓附近出海。

另一個較特別的颱風則是2021年的輕颱盧碧，當年8月4日於南海生成，接著5日在廣東沿海登陸，不久後減弱為熱帶性低氣壓，並以熱帶低壓的強度穿過台灣後，同月8日又在台灣東方海面「補血續命」增強為輕颱，最後在日本九州登陸。（編輯：陳政偉）1110913