7、8月降雨創同期第二少 未發颱風警報史上最晚

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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象局今天表示，因太平洋副高壓異常偏強，今年7、8月氣溫偏高、雨量顯著偏少；降雨不及平均的4成，為史上第2少的一年；而今年至今尚未發布颱風警報，也成為史上最晚的一年。目前估計今年比2020年還少雨。

中央氣象局今天舉辦「111年秋季展望」記者會。氣象局指出，今年7、8月太平洋副熱帶高壓異常偏強，造成台灣氣溫明顯偏高、雨量方面則是顯著偏少。

氣象局預報中心主任呂國臣指出，今年7、8月平均氣溫攝氏29.38度，較氣候平均值高0.5度，排名史上第5高；平均雨量225.5毫米，為歷史同期第2少。

呂國臣指出，氣溫方面，今年7、8月平均氣溫台北站為攝氏30.7度、蘇澳29.6度及玉山9.7度，這3站創下設站以來同期最高溫紀錄；統計氣象局人工測站7、8月的日照時數平均每天8.07小時，也是同期第4多。

7、8月雨量部分，呂國臣提到，有4站都創下該站7至8月同期雨量最少的紀錄。包含宜蘭45毫米、蘇澳55.5毫米、陽明山鞍部為120毫米及台東成功125.5毫米。

另外，統計7、8月降雨日數為15.9天，也是歷史上第2少，其中宜蘭、蘇澳、花蓮、成功、澎湖等站則創同期雨日最少的紀錄。

呂國臣進一步說明，今夏（6月至今） 共生成9個颱風，不僅少於氣候平均值，且迄今尚未發布颱風警報，打破南修颱風紀錄（2010年8月30日），為史上最晚的一年。

呂國臣表示，由於反聖嬰持續發展，熱帶太平洋海溫仍可能呈現西暖東冷型態，印度洋海溫則有東暖西冷的分布；由過去的統計資料顯示，在此海溫分布下，通常台灣秋季易出現偏暖、東半部雨量略偏多的趨勢；綜合研判，預估今年秋季台灣氣溫正常至偏暖，雨量則以接近正常的機會較大。

呂國臣提醒，由於今年7至8月各地雨量顯著偏少，且氣候上秋季10月以後中南部將逐漸進入枯水期，就目前來看「今年降雨相較2020年還少」，呼籲各界須妥善運用水資源。

至於基隆缺水的情況，呂國臣說，今夏降雨主要都是地形雨，基隆因此降雨比其他地方來得少，明天到9月1日起颱風軒嵐諾接近，台灣附近的北風會明顯增強，可望帶來較豐沛的雨量。（編輯：陳清芳）1110830