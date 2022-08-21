反聖嬰效應致極端氣候 水利署籲全民節水

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

水利署因應基隆旱象及未來可能的水情惡化，與第十河川局共同調派3部抽水機至貢寮堰協助抽水。（水利署北區水資源局提供）中央社記者葉臻傳真 111年8月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北21日電）中國、歐洲面臨反聖嬰效應造成的乾旱，經濟部水利署今天提醒「居安思危，思則有備，有備無患」，在未來水情仍不明朗下，民眾及企業應節約用水，未雨綢繆，全民動起來節約用水，將可延長旱季正常供水時間。

水利署發布新聞稿表示，反聖嬰效應導致的極端氣候正肆虐世界各處，如中國長江流域一帶陷入乾旱，多處水路枯竭引發「限電」危機，歐洲也面臨500年來最嚴重的乾旱，澳洲則因乾旱導致森林野火。

水利署表示，台灣已進入8月中下旬，仍未有颱風帶來水量，連向來多雨的基隆也出現部分地區缺水，宜蘭清水地熱更因上游水源入滲不足，泡湯區被迫暫停營業，種種跡象提醒應「居安思危，思則有備，有備無患」。

水利署說明，據中央氣象局推測，今年受反聖嬰影響，西太平洋東風比平常年偏強，台灣鄰近的太平洋高壓也偏強，使得孕育颱風的「季風槽」明顯偏弱，颱風就不容易長出來。

在未來水情仍不明朗下，水利署呼籲民眾及企業節約用水，未雨綢繆，現在全民動起來節約用水，將可延長旱季正常供水時間。

至於因應措施，水利署表示，已擬定各區域水資源經理基本計畫，透過開源、節流、調度、備援等策略多管齊下辦理各項水資源建設及管理工作。

在節約用水方面，水利署說明，針對產業用水用戶，提供大用水戶水資源管理改善方案，提高用水效率；在民生節水部分，於7月1日公布新增感應式水龍頭列入應具省水標章才能販售，並加強網路省水標章販售稽查；在機關學校部分，已針對110年度常態節水評比結果不佳的機關學校，加強水務管理人員訓練。

此外，水利署將針對110年初抗旱時用水超標而被鉛封的廠商，納入提供產業節水諮詢服務，並在官網、臉書等處製作懶人包，盼民眾共同節約用水，共同攜手「節一滴水，離缺水危機就遠一些」。（編輯：蘇志宗）1110821