高溫少雨 7月平均降水量減6成創15年同月新低

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）今年夏天豔陽高掛，颱風又缺席，高溫炎熱的天氣讓人直呼吃不消。主計總處國情統計通報顯示，111年7月平均氣溫較去年同月增加攝氏0.3度，降水量則減6成，也是民國97年以來同月新低點。

主計總處國情統計通報指出，依中央氣象局資料，今年7月全台27個測站測得平均氣溫為攝氏27.4度，較去年同月增加0.3度，其中以台北站30.8度最高，玉山站雖然僅10.1度，但也刷新該站高溫紀錄；今年1至7月整體平均氣溫為21.1度，則較前10年（101至110年）同期平均下降0.2度。

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氣候變遷愈來愈有感，今年夏天天氣高溫炎熱，降水量卻不如預期。國情統計通報顯示，今年1至7月27個測站平均累積降水量1333毫米，其中以蘇澳2849毫米最多，基隆2649毫米居次，高雄603毫米最少。值得注意的是，今年7月各站平均降水量僅83毫米，較去年同月大減63.9%，也是97年以來同月各站平均新低。

依經濟部水利署資料，今年1至2月受華南雲雨區鋒面東移影響，北部及東北部降水量較多，加上5月中旬至6月中旬間有幾波梅雨鋒面挹注，6月底德基、石門、翡翠及曾文水庫的有效蓄水量占容量比率（蓄水量百分比）分別為93.0%、91.2%、83.5%及51.5%，不過7月降雨量明顯減少，導致7月底德基、石門、翡翠及曾文水庫的蓄水量百分比較6月下降5.4至8.8個百分點。（編輯：趙蔚蘭）1110826