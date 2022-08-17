颱風8月還不來影響降雨 台灣警報首發紀錄可能刷新

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今年8月已至中旬，台灣卻未發過颱風警報。圖為台北市中山區中午下起大雨，有學生未攜帶雨具快步過街。（中央社檔案照片）

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（中央社網站17日電）每年7、8月通常是西北太平洋颱風生成的活躍期，但今年8月已至中旬，台灣卻未發過颱風警報，氣象局推估受到太平洋反聖嬰現象及印度洋西冷東暖影響，導致颱風不易生成；7月至今累計僅5個颱風，成為有紀錄以來第2少的一年。

根據中央氣象局資料，該年度最晚發布颱風警報的前三名分別為2010年8月30日的南修颱風、1993年8月17日塔莎颱風​以及1997年8月16日​溫妮颱風​，最遲紀錄今年可能再刷新。

台灣夏季雨水來源十分倚賴颱風降雨，氣象局表示，今年因沒有颱風及西南氣流影響，7月至今各地雨量比同時期少，​南部山區雨量更只有同時期3成，呼籲民眾節約用水。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，若今年8月仍無颱風侵台，將是史上第一次連3年1至8月無颱風侵台。（編輯：曹亞沿）1110817

（圖取自facebook.com/CWB.TW）

（圖取自facebook.com/climate.taiwan）