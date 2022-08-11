勞團訴求有薪天災假 勞動部：強制立法會有問題

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多個勞工團體11日到勞動部前高喊口號，訴求有薪天災假，呼籲勞動部修法保障在天災出勤的勞工權益。中央社記者吳欣紜攝 111年8月11日

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）颱風季來臨，勞工團體今天說，根據求職網調查，勞資雙方對有薪天災假已有共識，呼籲勞動部修法保障在天災出勤的勞工。勞動部表示，各行業不同，強制立法會產生社會問題。

工鬥團體等多個勞工團體到勞動部前高喊口號，直言目前的天然災害事業出勤規定對於雇主的約束力低，要求勞動部將有薪天災假入法。

桃園市空服員職業工會副秘書長葉瑾瑜會中指出，依據目前的「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，當颱風、洪水、地震等天然災害發生時，若經主管機關認定停班停課，只有建議雇主「宜」不扣發勞工工資，勞工出勤也只有建議雇主「宜」加給勞工工資，對於勞工權益保障明顯不足。

葉瑾瑜表示，「宜」代表的就是雇主可以做也可以不做，顯見「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」對雇主的約束力低。

葉瑾瑜也提到，根據求職網的調查，對於「颱風假正式納入勞基法，且採有薪假」，已有6成的企業認同，也有高達9成勞工支持，這顯示勞資雙方對「有薪天災假」有共識，但調查也發現，曾在颱風天出勤的勞工僅有21.3%有領到雙倍薪、26.1%有獲得補休，顯見在有薪天災假還沒有法制化的形況下，即便雇主表示有意願，仍與現實狀況有所落差。

葉瑾瑜呼籲，過去針對天災假法制化的討論非常多， 有多名立委提案將有薪天災假、出勤應給雙倍薪明定納入勞基法等，呼籲勞動部應推動有薪天災假，保障在天災出勤的勞工權益。

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對於勞團訴求，勞動部表示，天然災害的發生，無法歸責於勞雇任一方，參考國外作法，以美國、日本、韓國、香港及澳門為例，都沒有立法強制規定給予颱風（颶風）假，大致上與台灣相同，都是以行政指導方式，建議雇主合理對待勞工、不宜扣發工資等。

勞動部並提到，各行業性質差異大，民生服務需求也有不同，若立法強制規定颱風來襲時就全面停止勞工出勤，可能導致醫療院所無法正常運作，民眾若有治療疾病、生產接生需求等恐無法獲得滿足，交通公共事業也可能無法運輸等，實務上勢必產生其他社會問題，仍應審慎。（編輯：管中維）1110811