基隆水情吃緊 水利署：預估18日人工增雨

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台灣民眾黨立委邱臣遠（左）17日召開記者會，關切基隆水情吃緊，經濟部水利署副署長黃宏莆（中）說，預估18日會有一波人工增雨，23日也可能會有一波。中央社記者范正祥攝 111年8月17日

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（中央社記者范正祥台北17日電）台灣民眾黨立委邱臣遠今天召開記者會，關切基隆水情吃緊，呼籲考慮實施人工增雨的應變措施。對此，經濟部水利署表示，預估18日會有一波人工增雨，23日也可能會有一波，希望能夠增加降雨。

基隆地區夏季7月至9月水情面臨嚴峻考驗，目前水情尚屬正常，但為因應後續降雨不確定性，水情燈號於日前調整為「水情提醒」綠燈，呼籲民眾節約用水。

因應基隆地區水情變化，邱臣遠今天於立法院召開記者會，要求台灣自來水公司加設取水站，並暫停新山水庫對外供給，優先提供基隆使用，確保民眾用水權益。

經濟部水利署副署長黃宏莆、台灣自來水公司總經理李嘉榮今天受邀出席記者會；民眾黨基隆市議員參選人紀珈、徐佑昇也與會，關切基隆民眾用水權益。

邱臣遠說，希望水利署與台水公司一定要做到「三個預先一個確定」，預先規劃、預先公告、預先部署、確定有水，保證固定正常供水時間，讓民眾有水可用。

記者會上，邱臣遠並向政府喊話，提出多項訴求，包括請水利署評估，如果目前基隆地區久旱的情形持續，是不是考慮實施人工增雨。

李嘉榮指出，台水公司目前在基隆地區的供水現況主要是靠新山水庫和西勢水庫供應，目前雖然水庫的蓄水位有稍微緊張一點，「不過還在我們監控的範圍」。

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他說，連日來因應基隆部分高地社區發生缺水情形，台水公司不敢掉以輕心，例如於總公司成立應變小組，也在基隆設立前進指揮所，還有努力找水和調度，包括於全台調動水車，將高雄、台南、嘉義、彰化、台中、新竹等地的水車調到基隆，今天已有35輛水車在基隆地區支應運補水量，後續也會持續強化應變措施。

此外，對於立委呼籲考慮實施人工增雨來緩解基隆水情吃緊，黃宏莆說，人工增雨的部分，前天就已經到現場布置了，人工增雨必須視天氣的狀況，預估18日會有一波，23日也可能會有一波，希望人工增雨能夠增加降雨。（編輯：翟思嘉）1110817