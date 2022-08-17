基隆水情吃緊 王美花：貢寮找到深潭抽水供應

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）基隆市水情吃緊，經濟部長王美花今天說，已在貢寮溪流上游找到一處深潭並調派抽水機抽水，每天可抽取5000噸到1萬噸水源，國軍也提供淨水車支援，短期可大致補足基隆需求。

王美花晚間前往設在台灣自來水公司第1區管理處的「基隆高地區供水不足前進指揮所」視察，並與水利署、自來水公司、基隆市長林右昌、民進黨基隆市長參選人、立法委員蔡適應開會商討對策。

王美花會後接受媒體聯訪表示，基隆市6月到9月沒下雨，使得新山水庫蓄水量只剩約50%，現在已不到500萬噸，雙溪的水源不斷減少，只剩過往1成到2成，造成水量不足，供水產生緊急情形，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌非常關心，要求經濟部全力解決問題。

王美花說，基隆市中正區和信義區高地地區因為水壓不足，使得水送不上來，水壓不足是因為貢寮、雙溪水源不足，已在貢寮溪流上游找到一處深潭並調派抽水機抽水，每天可抽取5000噸到1萬噸水源。

另外，也利用安樂淨水廠內有條沒有使用的管線，將水送到崇法加壓站，再透過加壓站將水送到高地，大概可以有5000噸的水量，至於少數高地住戶水源不足，除已調派35輛水車支應外，基隆市消防局也出動水車協助，國軍並提供淨水車支援，一輛車每天可提供200、300噸，預計會增加至3輛，如此短期可大致補足基隆的需求。

至於中長期如何穩定基隆供水，王美花表示，無論是建立起與台北的連通機制，或增加新的水源等方式，經濟部後續會趕快著手規劃。

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林右昌表示，截至今天為止，缺水較嚴重在孝忠里，包括五期重劃區、美的世界社區、深溪路巷弄和高地地區，他特別向王美花提到，今天可集中所有力氣，針對這些獨立戶能夠把水經過調配或透過閥門調控方式將水送到家戶。

對於是否考量將新山水庫加高藉此增加蓄水量，王美花說，水利署會評估，另媒體詢問，是否會重啟評估興建雙溪水庫，王美花回應，當時會評估興建這座水庫，就是因為基隆市東北地區一陣子就會發生類似情形，這次水量減少確實特別嚴重，不過，當時評估興建這座水庫時有環境保護問題，所以中長期會先想其他方法，解決基隆供水問題。（編輯：方沛清）1110817