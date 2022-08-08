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颱風愛挑父親節來台？鄭明典：22年間6颱發布陸警

2022/8/8 10:11（8/8 10:25 更新）
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過去22年，發陸上颱風警報頻率最高的兩天就是8月8日和9日。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
過去22年，發陸上颱風警報頻率最高的兩天就是8月8日和9日。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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（中央社記者張雄風台北8日電）今天是父親節，中央氣象局長鄭明典在臉書上表示，2000年至2021年間，發布陸上颱風警報頻率最高就是8月8日、9日這2天，共計6個颱風，主要是這段期間熱帶擾動影響台灣機會最高。

今天是父親節，氣象局長鄭明典在臉書表示「八八節快樂」，並轉發「報天氣-中央氣象局」文章提到，過去22年，發陸上颱風警報頻率最高的兩天就是8月8日和9日。

鄭明典說明，氣候上，這個時段太平洋高壓接近它最北的位置，西北太平洋上的熱帶對流（間熱帶輻合帶）也達到北緯15度左右，熱帶擾動影響台灣的機會最高。

據氣象局統計，2000年至2021年的父親節，其中有5年、共6個颱風發了陸上警報，分別為2006年寶發（BOPHA）；2007年帕布（PABUK）、梧提（WUTIP）；2009年莫拉克（MORAKOT）；2015年蘇迪勒（SOUDELOR）；2019年利奇馬（LEKIMA）。

氣象局說，同樣統計2000至2021年間、全年365天裡，發布陸上警報颱風數目最多的日期，冠軍也是8月8日、9日這兩天。

氣象局提到，其實這是很合理的現象，因為8月份本就是颱風豪雨好發的季節。過去歷史上，有許多顯著的強風豪雨事件都是在這幾天附近發生，如1959年重創中南部的「八七水災」；2009年因莫拉克颱風造成中南部破紀錄雨量，帶來慘重傷亡的「八八風災」；2015年強風豪雨致災，重創新北山區的「蘇迪勒颱風」；去年盧碧颱風減弱成熱帶性低氣壓通過，造成西半部多縣市淹水災情等。

此外，氣象局補充，自有記錄以來，該年最早的陸上颱風警報是1967年4月10日的「衛萊特」；圖上統計資料為2000年之後，所示2003年「柯吉拉」則為史上第2早。

氣象局表示，今年的父親節前後，南海到菲律賓東方海面是個季風低壓區，其中可能會有熱帶系統發展，不過是否會進一步形成熱帶性低氣壓或颱風，還需要一些時間觀察。（編輯：陳政偉）1110808

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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