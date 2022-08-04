7月熱又乾 均溫歷史同期第7高、雨量第5少
2022/8/4 15:40（8/4 16:21 更新）
中央氣象局4日表示，今年7月全台平均氣溫攝氏29.5度，為歷史第7高；平均雨量78.6毫米，為史上第5少。圖為7月31日台北花博園區人潮。（中央社檔案照片）
（中央社記者張雄風台北4日電）中央氣象局今天在臉書表示，今年7月的台灣是個「熱呼呼」、「超少雨」的燙番薯，全台平均氣溫攝氏29.5度，為歷史第7高；平均雨量78.6毫米，為史上第5少。
根據臉書「報氣候-中央氣象局」資訊，台灣7月氣溫氣候平均值為29度，今年7月均溫達29.5度，為歷史第7高；另外7月氣候平均最高溫為33度，今年則達33.3度；板橋站7月最高溫達39.4度、玉山站7月平均最高溫19.2度，雙雙破紀錄；其中板橋不僅超熱，而且今年7月超過35度的天數就有26天。
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氣象局補充，玉山站今年7月平均氣溫為10.1度，也刷新紀錄；板橋站超過35度天數達26天，則追平2020年紀錄；另外基隆站、竹子湖站日照時數分別為297.9、221.4小時，雙雙創該站新高紀錄。
降雨方面，氣象局指出，台灣7月氣候降雨平均值250.3毫米，今年只有78.6毫米，史上第5少；其中梧棲、嘉義站雨水之少也創開站7月的記錄，分別只有0.5和58毫米；雨日也是史上第5少，氣候平均值為10.9天，但今年只有7.2天。（編輯：管中維）1110804
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