台北站7月均溫30.8度 史上同期第3高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

根據氣象局統計，以列入紀錄的人工測站比較，台北站7月均溫為攝氏30.8度，為1990年以來的第3高。圖為7月23日民眾前往天母運動公園參加戶外活動。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北1日電）今年7月好熱。根據氣象局統計，以列入紀錄的人工測站比較，台北站7月均溫為攝氏30.8度，為1990年以來的第3高，僅次於2007年的七股站31.1度、2020年的台北站30.9度。

根據中央氣象局資料，今年7月受到太平洋高壓影響，各地連日高溫。台北站在7月23日達38.3度也創入夏以來該站最高溫紀錄；新北市板橋站在7月24日下午2時許達39.4度，更刷新該站自2002年增設地面觀測作業20年來最高溫紀錄。

氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，若以1990年起至今有紀錄的人工測站來觀察，台灣史上最熱的7月為2007年的七股站，月均溫達31.1度，其次則是2020年的台北站30.9度、再來就是今年的台北站30.8度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於日前刷新歷史紀錄的板橋站未在榜上，黃恩鴻解釋，由於板橋站設站較晚，早期資料不足；若就目前板橋站有紀錄以來最熱的7月，發生在今年及2020年，皆為30.4度，但已排在10名之外。

根據氣象局「111年颱風季展望」，檢視各國數值模擬結果，預測今年7月至9月氣溫以正常至偏熱的機會較大，雨量則以正常機會較大；未來是否還會有高溫出現，氣象局會持續觀察。（編輯：管中維）1110801