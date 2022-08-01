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2日起連2天防大雨 5日又回夏季天氣

2022/8/1 18:14（8/1 18:43 更新）
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圖為北市文山區1日午後下起雷陣雨，有民眾抱著孩子撐傘遮雨。中央社記者鄭清元攝 111年8月1日
圖為北市文山區1日午後下起雷陣雨，有民眾抱著孩子撐傘遮雨。中央社記者鄭清元攝 111年8月1日
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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象局今天說，明天、3日受低壓帶影響，是本週天氣最不穩定的2天，各地有陣雨或雷雨，留意短延時強陣雨及局部大雨；4日水氣開始縮減，預計5日起又回到夏季天氣，各地多雲到晴。

中央氣象局午後針對台北、新北、宜蘭、花蓮、中部地區及其他各地山區發布大雨特報，目前雨勢已趨緩；統計截至今天下午5時，累積雨量以屏東縣恆春鎮79.5毫米最多，其次為雲林縣虎尾鎮73毫米、台北市中正區70毫米。

氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天、3日受低壓帶影響，是本週天氣最不穩定的2天，降雨範圍廣，各地有短暫陣雨或雷雨，且易有短延時強降雨；中南部、東南部地區及其他山區易有局部大雨，午後其他地區也有局部大雨發生。

黃恩鴻表示，預估明天各地因降雨影響，各地高溫約攝氏31至33度，較前幾天相比皆略為降溫，因此將不會發布高溫燈號。

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黃恩鴻指出，4日起低壓帶水氣逐漸遠離，中南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，但午後各地山區仍可能有局部大雨，清晨北部地區也有零星短暫陣雨；5日起又轉回夏季天氣，各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻提到，輕颱翠絲位置目前接近韓國，預估晚間就會降為熱帶性低氣壓，本週暫時沒有其他熱帶系統發展；目前資料顯示，8、9日在菲律賓至南海一帶有熱帶擾動的跡象，但屆時受高壓影響，就算形成熱帶低壓、甚至颱風，路徑也是偏西北往海南島、廣東移動，氣象局會持續觀察。（編輯：管中維）1110801

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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黃恩鴻
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