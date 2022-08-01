海邊戲水殺手裂流 成大研究逾30知名海域為熱區

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）成功大學近海水文中心研究可能造成海邊戲水意外的海岸裂流（離岸流），透過衛星影像及岸邊攝影，提出全台灣可能有超過30處知名海域為熱區，建議可設置即時警報系統避免意外。

成大近海水文中心主任董東璟今天接受媒體聯訪表示，裂流是與海岸呈垂直朝外海方向流去的水流，主要是波浪破碎能量與海底地形引發，出現時間不固定，一般在岸邊用目測很難發現，通常只有發現自己被海流帶離岸邊愈來愈遠，才知道遇上裂流。

董東璟表示，以現今科技，可透過衛星影像及在岸邊高處架設攝影機等方式，經由人工智慧判別輔助發現裂流出現，衛星可能每天只能拍到1次，限制比較多，而攝影機除了晚上拍不到，白天的掌握度已經愈來愈高，可以用來協助建置預警系統。

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董東璟指出，在中央氣象局的支持下，成大近海水文中心針對台灣民眾較熟知的海域進行監測，發現其中有超過30處裂流出現熱區，如北部的白沙灣，南部的漁光島、西子灣、墾丁等海域都名列其中。

董東璟說，一般曾因裂流造成意外的海域，都會有主管機關設置的告示牌，民眾不可輕忽，要是真的不幸在戲水過程中碰上，可以參考救命7字訣「揮手漂流游側邊」，也就是設法揮手求救，不要勉強對抗水流，暫時漂流保持體力，等感覺水流減弱時，再設法往側邊游出，才有機會隨海浪游回岸邊。（編輯：謝雅竹）1110801