BTS防彈少年團全員退伍 明年春天發片舉行世界巡演

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（中央社首爾1日綜合外電報導）南韓知名偶像團體防彈少年團（BTS）昨天宣布，將於2026年春天以專輯和世界巡迴正式回歸，消息一出即引發粉絲狂熱，數百萬人熱切期盼他們重返舞台。

法新社報導，南韓最賺錢音樂團體BTS從2022年起便對外宣布暫停團體活動，期間團員接連入伍服役。為因應與北韓擁核的緊張關係，南韓規定30歲以下男性需服兵役。

不過，隨著5位團員陸續於上個月結束軍旅生涯，業界許多人一直期待他們的回歸。

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隊長RM（金南俊）在社群平台Weverse上對粉絲說：「我們預計從7月起製作一個非常大的企劃，所以這個月可能會聚在一起，並全心投入在音樂創作中。」

RM也在直播中表示：「團體專輯已經正式確定會在明年春天發行。我們一定會在明年春天展開巡演，所以請期待我們在世界各地與大家見面！」（實習編譯：李香霆/核稿：陳昱婷）1140702