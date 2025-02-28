BTS成員Jin遭強吻性騷擾 韓國警方傳喚日本粉絲

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（中央社首爾28日綜合外電報導）韓國警方今天表示，他們正在傳喚一名日本女子接受訊問，她被指控去年在韓國流行樂超級巨星團體「防彈少年團」（BTS）的擁抱會上，未經同意便親吻成員Jin（金碩珍）。

美聯社報導，首爾松坡區（Songpa）警局員警表示，警方已要求這位女性為性騷擾指控接受訊問。該警局以隱私權為由拒絕揭露她的身分。

松坡區警局指出，接獲線上報案後展開相關調查。由於調查仍在進行中，警方婉拒提供進一步細節。

根據媒體報導，韓國警方在日本警方協助下確認這名女性的身分。報導稱這名年約50多歲女性拒絕出面接受訊問。

Jin於去年6月結束為期18個月義務兵役，為慶祝退伍及防彈少年團成軍11週年，他於退伍隔天在首爾為粉絲舉辦擁抱會。

活動據報約有1000人出席，期間有位女粉絲突然親吻Jin的臉頰，在網路上廣為流傳的影片顯示Jin看起來不太舒服。

根據韓聯社，這名女性事後在部落格發文寫道，「我的嘴唇碰到他的脖子，他的皮膚非常柔軟」。

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防彈少年團於2013年成立，在全球擁有廣大粉絲，這些人自稱ARMY。

現年32歲的Jin是最年長成員，他率先於2022年12月進入軍中服役，其他6名團員之後也陸續入伍服義務役。外界預期，防彈少年團將在成員服完兵役後於今年稍晚重新合體。（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1140228