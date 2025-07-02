提里斯放棄連任 川普點名媳婦賴拉選北卡參議員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統川普今天點名由二媳婦賴拉．川普（Lara Trump）接替提里斯角逐北卡羅來納州參議員。提里斯日前因與川普就減稅與支出法案發生衝突而放棄尋求連任。

路透社報導，川普搭空軍一號（Air Force One）返回佛羅里達州時告訴記者：「賴拉會是非常棒的人選。」

川普表示賴拉雖然住在佛羅里達州，但是在北卡羅來納州長大。

川普表示：「賴拉是一個很棒的人。我的意思是，她永遠都是我心目中的首選。雖然她現在不住那裡（北卡），但她經常回去。」

北卡羅來納州參議員席位被視為2026年期中選舉少數競爭激烈的選區之一，這場選舉將決定國會兩院的掌控權歸屬。

提里斯（Thom Tillis）是3名投票反對川普「大而美法案」的共和黨參議員之一。這項法案今天以極微弱差距通過，現已回到眾議院等待最後表決。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

提里斯對「大而美法案」的反對激怒川普，川普表示他將考慮支持挑戰提里斯的競爭者出馬角逐席位，提里斯隨後宣布不再尋求下個6年任期。

賴拉是川普次子艾瑞克．川普（Eric Trump）的妻子，她是北卡羅來納人，並曾在2024年大選前擔任共和黨全國委員會（Republican National Committee）共同主席。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140702