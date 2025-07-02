1對虎鯨現身花蓮外海 賞鯨船低速遠距觀察30分鐘

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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）花蓮外海最近鯨況活躍，賞鯨業者昨天發現一對虎鯨，保持距離，低速平行航行觀察30分鐘，是花蓮海域睽違3年再度記錄到虎鯨蹤跡。

花蓮多羅滿賞鯨昨天下午4時航班從花蓮港啟航，航程初段先遇到熱帶斑海豚群，船組人員目視發現遠處，約花蓮燈塔東方約5至6浬外出現虎鯨背鰭，一高一低，經比對特徵研判為一公一母。

賞鯨業者今天指出，虎鯨沿固定方向游動，速度穩定，沒有停留或改變路線，賞鯨船隻保持距離，轉為低速平行航行，維持友善觀察，不干擾鯨隻自然行動。

賞鯨業者呂世明表示，虎鯨在台灣東部海域並不常見，上次紀錄已是3年前，這次幸運遇見虎鯨蹤跡，團隊及遊客都很興奮。

呂世明指出，根據多羅滿賞鯨統計，今年6月中旬至今，140次航班中有25趟航班觀察到抹香鯨，觀察比例接近24.7%；其中多次航班成功記錄抹香鯨水下聲音，有助後續物種識別與行為研究。

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隨船的黑潮海洋文教基金會解說員說明，虎鯨其性別可由背鰭形狀判別，雄性背鰭筆直且高大，可達2公尺；雌性則相對短小，並略呈弧形，從背鰭差異可初步了解個體性別與族群組成。

黑潮海洋文教基金會指出，根據賞鯨業者觀察，近期外海鯨況活躍，顯示東部海域環境條件良好，適合大型齒鯨活動，值得持續關注與長期記錄，提醒賞鯨業者觀察時務必遵守友善賞鯨準則，減少對鯨豚行為干擾。（編輯：陳仁華）1140702