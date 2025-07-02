教育機構個資保護查核展開 私校、幼兒園列重點

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（中央社記者陳至中台北2日電）教育部預計在10月前進行教育機構個資保護的行政檢查作業，私立學校、幼兒園、補習班、課後照顧中心列為重點，強化個人資料安全管理，避免誤用、外洩等情況發生。

學校常會建立通訊錄，且親師生之間的溝通，越來越仰賴社群軟體等資訊系統，也讓個資保護越來越重要。教育部今天發布新聞稿指出，114年度的「個資行政檢查作業」5月到10月間進行，將透過書面審查、實地走訪等方式查核。

教育部指出，這次查核重點包括各機構的個資安全維護計畫，蒐集、處理、利用、保存與刪除等各個環節，都要符合「個人資料保護法」規定，內部也要有妥善的流程與保護機制。

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查核作業完成後，教育部將要求限期改善，並定期召開檢討會議，滾動修正查核重點與策略。另外，教育部也提供多元的教育訓練課程，幫助各機構人員更加了解個資相關法規，並熟悉正確的處理流程。

教育部強調，機構都應定期自我檢視、投入資源進行強化內部教育訓練與制度，共同打造更安心、更值得信賴的學習與服務環境。（編輯：李亨山）1140702