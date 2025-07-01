文化幣成暑假藝文通行證 博物館、旅遊都可用

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（中央社記者王寶兒台北1日電）暑假到來，文化部攜手所屬博物館及雄獅旅行社，讓文化幣變身「暑假藝文探險通行證」，即日起至9月30日到指定場域以文化幣購買旅遊行程，每人最多回饋600點。

文化部今天透過新聞稿表示，2025年文化幣自元旦開放領用至今6個月，領取人數超過145萬人、領取率破70%、消費金額逾新台幣9.4億元。從文化幣大數據分析，13至15歲使用文化幣在博物館消費的比例高於其他年齡層，顯示博物館可能是文化幣新鮮人接觸藝文活動相對易入手及喜愛的選項。

因此文化部特別聯合所屬館所推出20項探險任務，透過實境解謎、闖關遊戲等，讓博物館除靜態參觀，也可以是與家人、朋友一起合作解謎、互動體驗的絕佳選擇。

例如國立台灣歷史博物館結合棒球主題，推出「尋找棒球小鴨」，找尋藏在展場各處的台灣角色小鴨；國立台灣博物館「SOS：未來戰士出勤」，可跟著導覽員腳步，理解環境永續的重要性；國立彰化生活美學館結合鄰近公共藝術推出「山中密令：八卦山任務行動」等。

針對嚮往深度文化旅遊的青年，文化部則攜手雄獅旅行社推出7條文化幣適用的文化體驗旅程。文化部表示，文化體驗旅程內容多元，並提供1日到3日的行程選擇，包含重訪瑞芳礦山黃金歲月、漫遊三鶯藝術帶、探索六堆客家園區與水里蛇窯陶藝文化園區，以及參觀蘭陽博物館、宜蘭傳藝園區等。

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另外，特別推出2條鐵道路線文化幣優惠價格，分別為行經枋寮至台東之間的「藍皮解憂號」，還有行駛於嘉義至阿里山間的「栩悅號」觀光列車，使用至少100點文化幣購買鐵道路線，可享「藍皮解憂號」原價699元、優惠600元，「栩悅號」原價1000元、優惠900元的價格。

文化部表示，自即日起至9月30日「期間限定」到文化部所屬博物館或雄獅旅行社指定門市，以文化幣購買旅遊行程，便享13至15歲使用1點送1點、16至22歲2點送1點，每人最多回饋600點，邀請青少年趁暑假來場豐富的藝文探險之旅。（編輯：張雅淨）1140701