27劇組響應國片起飛 李遠盼政策加持週週有新片

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（中央社記者王心妤台北30日電）27個台灣電影劇組今天共同出席「國片起飛」記者會，文化部長李遠表示，他以台灣電影人為榮，文化部除了加碼支持文化幣，也調整輔導金政策，盼週週有新片，年年有戲拍。

李遠說，國片從2023年占全體票房的7%，去年已提升至11%，他從20多歲接觸電影至今，台灣電影一直很獨特，就像今年類型涵蓋探討國家、青春愛情、恐怖等元素，相信國片一定會起飛。

李遠表示，文化部能做的就是政策面支持，預算刪減下，文化幣從原來350點送100點加碼到200點，「雖然沒錢，但我們跟他拚了。」

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李遠提到，創作面同樣調整電影輔導金政策，增加紀錄片及動畫的前期田野調查及開發補助，及推動「大航海計畫」，在故事開發階段能找到國際合作的企劃，每案最高支持新台幣600萬元。

李遠指出，下半年將於國產電影長片輔導金增設「國際旗艦組」，徵集結合國際資源拍攝及國際競爭力的作品，補助金額最高可達1億元，盼透過政府與民間的努力，「週週有新片，月月有驚喜，年年有戲拍，戲院一直開」。（編輯：管中維）1140430