鄭麗君愛讀書 拍片鼓勵青年領用文化幣多閱讀

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）文化禮金從元旦發放至今，消費金額破6.2億，統計顯示13到15歲年齡層最愛逛書店，文化部邀請愛書的行政院副院長鄭麗君偕YouTuber「計畫通行」，拍片分享閱讀樂趣，鼓勵青年領用文化幣。

2025文化禮金從16到22歲每人1200點，首度新增試辦13到15歲每人600點文化幣，自元旦開放領用，至今2個多月，領取人數逾130萬人、領取率達63%；為鼓勵青年朋友領用，文化部與YouTuber「計畫通行」合作，以「創作一首青春成長歌曲」為主題，與鄭麗君一起完成挑戰。

影片中，YouTuber「計畫通行」依循提示線索來到「現流冊店」，遇見在書店看書的鄭麗君，她不藏私地介紹陳逸宏「海之信仰．朝聖台灣離島」這本書，以攝影視角記錄台灣6個離島的9個祭祀文化。文化部長李遠在現場，也一起鼓勵青年學子多閱讀。

鄭麗君也分享自己年輕時是個「怪咖」，喜歡獨處，對人生也有很多徬徨，「不太知道自己會成為什麼樣的人，常常透過閱讀來陪伴自己」；同時在書店的大學生，也分享自己近期生活煩惱，為YouTuber「計畫通行」帶來歌曲創作靈感。完整內容將在3月19日晚間YouTube「計畫通行」頻道播出。

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根據文化部今天發布的文化幣消費分析，首次領用文化幣的13到15歲青少年與學長姐16到22歲在書店及出版業的消費情況，13到15歲使用金額達4370萬元，使用率62%，遠高於16到22歲的47%使用率；13到15歲也偏好在學區附近書局購買漫畫、輕小說等書籍。

分析顯示，書店及出版業仍是青少年以文化幣消費最多類別，目前使用金額逾3億元，佔整體使用48%；文化幣持續進行獨立書店消費2點送1點加碼方案，全台有超過400家獨立書店可使用，目前使用金額達6000萬元，佔整體消費金額10%。（編輯：陳仁華）1140317