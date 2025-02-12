嘉縣推文化幣青年專場 14日動漫音樂要嗨翻國中生

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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）文化部今年下修文化幣發放對象至13歲，嘉縣表藝中心為吸引年輕族群觀看藝文演出，今年為文化幣使用者推出「文化幣青年專場」，14日首場邀嘉頌管樂團帶來「超人氣動漫音樂祭」。

嘉義縣表演藝術中心主任王泊清今天告訴中央社記者，文化幣青年專場就是縣府文觀局聯合學校包場，不管原本的1張票價是否為新台幣千元，學生只要使用300點的文化幣，不須再多花錢看演出。

王泊清指出，14日將推出第一場「文化幣青年專場」演出，民雄、忠和、鹿草、永慶、竹崎、大林及蘭潭國中學生，將包場觀賞「超人氣動漫音樂祭」。

嘉頌管樂團指揮簡晟軒說，「超人氣動漫音樂祭」演出曲目包括灌籃高手、進擊的巨人、鬼滅之刃等熱門動漫作品組曲，期待透過管樂召喚起學子內心深處的記憶與悸動。

王泊清表示，青年專場還包括今年5月高雄市管樂團的「經典動畫電影音樂會」、9月狂美交響管樂團的「宮崎駿動畫配樂」。

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此外，9月還有熱門音樂劇由Taiwan Top團隊唱歌集音樂劇場帶來廣受好評的「呱於醜小鴨變成搖滾巨星的那件事」及故事工廠音樂劇「火神的眼淚」。

嘉縣表藝中心說明，文化幣青年專場僅需300點文化幣，讓學子用親民價格欣賞上千元票價的高品質演出；以上節目均在週末推出對外售票場，嘉義在地鄉親也能就近欣賞高品質演出，每個售票場皆規劃5折文化幣青年席位及300文化幣指定席位，讓更多年輕人及在地鄉親有機會參與藝術展演。（編輯：陳仁華）1140212