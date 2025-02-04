台大出版中心書展攤位展巧思 總統購3本台研書籍

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（中央社記者許秩維台北4日電）台北國際書展今天登場，台大出版中心以書本翻頁的動態美感為靈感設計攤位，象徵知識累積的過程，總統賴清德也參觀台大出版中心攤位並購買3本台灣研究領域相關書籍。

台灣大學發布新聞稿指出，2025年台北國際書展於今天起至9日在台北世貿一館舉行，台大出版中心以「光lūmen – 知識．動靜之間」為主題，藉由創意設計展現「翻閱」書本的概念，彰顯知識閱讀的核心價值。

台大出版中心此次展示超過3000冊出版品，包括台灣研究、國家政體分析、歷史、文學、哲學、社會科學、自然科學與藝術等領域，展現出版中心近年深耕華語學術出版的豐碩成果；另外，台大出版中心也呈現與國際優秀學術組織合作的書籍，展現跨領域和跨文化的胸懷。

台大表示，賴總統今天到台大出版中心攤位參觀並購買3本台灣研究書籍，分別是「強制移住–臺灣高山原住民的分與離」、「逃離中國–現代臺灣的創傷、記憶與認同」、「為什麼是臺灣？–中國領土完整的地緣戰略理由」；台灣研究領域為台大出版中心推行重點之一，賴總統挑選的這3本書籍，也反映出台灣在多元族群、身分認同與地緣政治等議題上的重要性。

今年台大出版中心展位設計以書本翻頁的動態美感為靈感，結合建築百葉的形式，呈現知識累積的過程，柔和的燈光透過百葉間隙傾瀉，彷彿將文字化作光芒，象徵「發現」與「發明」乃相輔相成，出版品正是知識最佳的集光器與發光體。

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另外，台大出版中心也為書展策劃10場主題講座，邀請多名知名學者與會，議題涵蓋歷史、文學、哲學與藝術史等領域，讓學者和讀者面對面探討多元議題，將知識論述從書頁延伸至現場對話，轉化為實踐於生活的智慧結晶。

為鼓勵更多民眾參與閱讀，台大出版中心於書展期間提供多項購書優惠，單本享優惠9折、購買3本享85折、5本以上享79折優惠，如使用文化幣消費可享全面79折優惠（不限本數）；另外，購買台大紀念品皆享95折優惠。（編輯：李亨山）1140204