文化部鼓勵青年結伴看國片 加碼文化幣回饋

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）2025年13歲到22歲文化禮金自元旦發放以來，2個月時間，已有逾125萬人領取，文化部因應新學期展開，鼓勵青年多利用「結伴看國片，加碼送百點」，不僅增加話題，還能獲得文化幣回饋。

文化部今天發布新聞稿表示，文化幣領取率達62%，累積消費金額已突破5.7億元，展現青年投入文化活動及消費的熱情。文化部指出，分析目前文化幣領取數據，首次加入的13至15歲每人600點，領取率已破45%；16至22歲享有每人1200點的學長姐，領取率更是突破68%。

在整體消費情形上，「書店及出版類」的消費力仍居最高，佔48%；其次為「表演藝術及文化體驗類」佔21%、「流行音樂」佔16%；至於國片因排片集中於3月以後，所以仍待衝刺。

文化部表示，文化部將持續推出「結伴看國片，加碼送百點」，青年朋友只要單次使用文化幣購票達350點以上，即可獲得加碼100點回饋，且回饋次數無上限。

文化部也推薦正上映及即將上映的國片，都相當適合青年，包含感受成長陣痛的「夜校女生」，努力追夢的「臨演人生」；探討閱讀與陪伴的「故事開始的地方－希望閱讀」；由台灣和日本雙方合作的奇幻武俠布袋戲「Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀：最終章」，展現驚天動地的幻想奇譚。

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接下來即將上映的國片，則有深刻詮釋當代原住民家庭故事的「獵人兄弟」，多位金獎卡司陣容繼電影「賽德克．巴萊」後再度同框演出；探討愛情本質及婚姻價值的「命中註定那頭鵝」，創作歌手、校園女王陳華更在片中挑戰突破形象的演出。

文化部表示，除了鼓勵青年趕快趁國片熱映進場看電影，也呼籲尚未領取文化幣的青年趕快領取。已領取的青年可透過「邀請碼回饋」，找尋一下身旁還未領取文化幣的朋友，邀請2名成功領取後即可獲贈30點，之後每成功邀請1名朋友，又可再多獲得10點，無上限回饋為自己的文化幣加碼。（編輯：李亨山）1140303