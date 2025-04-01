文化幣結伴看國片 消費350點加碼回饋200點

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）迎接連假及大考後的放鬆，文化部今天宣布文化幣「結伴看國片」消費滿350點回饋100點方案，將從2日起推出「加倍回饋」，也就是消費滿350點「加碼回饋200點」。

文化部長李遠今天透過文化部新聞稿表示，4月起多部精彩國片接力上映，無論是青春愛情、驚悚懸疑或動作冒險，都適合青年一起到電影院，共同感受影片帶來的歡笑淚水，或一起屏氣凝神找出破案線索，或一同握手尖叫、抒發恐怖時刻的緊張壓力，留下難忘回憶。

青春愛情片愛好者，不妨邀閨密死黨或曖昧好友，一起觀賞詹懷雲主演的校園愛情喜劇「有病才會喜歡你」，感受甜蜜浪漫又勵志深刻的高中生戀曲；或是改編自暢銷作家晴菜同名小說的校園愛情片「夏日最後的祕密」，體會一段美麗與哀愁的青春成長日記。

其他還有改編自建中樂旗聯隊故事的勵志校園片「進行曲」，帶大家進入一場高中管樂隊學生為了拯救社團，奮力轉型與成長的熱血歷程。

喜歡刺激與懸疑的觀眾，可體驗由張孝全、李沐、婁峻碩主演的「器子」，以「器官買賣」為題，劇情緊湊動作場面多；時代刑偵片「搜查瑠公圳」以台灣歷史命案為題材，帶大家回到1960年代揭真相；恐怖片「山忌黃衣小飛俠」則讓大家共同感受靈異傳說的寒意。

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此外還有耗時8年拍攝，以布拉瑞揚舞團創辦者布拉瑞揚回到家鄉與部落舞者共同創作、成長為故事的紀錄片「跳進部落的孩子」；或是以「擊劍」運動作為背景的「刺心切骨」，描述一段愛恨交織的兄弟之情，都是深度探索生命的動人故事。

文化部表示，希望藉由文化幣「結伴看國片」加碼升級，鼓勵青年利用假期或大考後走進電影院，看看以往或許不曾接觸的國片，與朋友創造共同的電影回憶，也一起用行動支持台灣更多好電影衝出好票房。加碼回饋活動將一路到暑假過後，預計9月中結束。（編輯：張雅淨）1140401