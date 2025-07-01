國泰世華銀國壽進軍高雄專區 推資產管理一站式服務

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（中央社記者蘇思云台北1日電）金管會推動高雄資產管理專區（高雄專區），國泰世華銀行、國泰人壽今天宣布，正式啟動專區業務，推出21項試辦業務，銀行可以成為客戶的單一窗口，將整合集團資源，目標打造具競爭力的國際級資產管理一站式服務。

國泰世華銀行今天下午舉行「高雄資產管理專區試辦業務」媒體說明會。

國泰世華銀私人銀行執行長暨高資產業務負責人傅伯昇指出，台灣法令是採證券業、銀行業、保險業分開的金融分業管理，銀行跟證券業就算想分享客戶，也是共銷架構下才能分享，如果客戶想要整體服務，要到不同金融機構開戶。透過高雄專區試辦業務，銀行可成為客戶的單一窗口，金控也能有效整合資源，打破業務藩籬，對客戶來說也更為方便。

傅伯昇指出，這次國泰世華銀共申請21項金融專區開放項目，在專區架構下，銀行可以做保單融資跟保費融資，透過保險公司提供最適合保險商品，也將開辦家族辦公室服務。

傅伯昇指出，這次在專區提供試辦業務，客戶須具備高資產客戶身分，扣除不動產淨額後，個人身家須達到新台幣1億元門檻，才能到專區進行業務往來。不過，高資產客戶必須做好KYC，以目前海外私人銀行開戶流程為例，新開戶平均歷時3個月，預料開戶時間也會是業界的共同挑戰。

外界關注試辦業務目標，傅伯昇指出，會密切關注資產管理規模（AUM）等數據，國泰世華銀過去在海外也有私人銀行的實戰經驗，對21項業務發展有信心。

國泰人壽今天也獲得金管會正式核准進駐高雄專區，國泰人壽的「亞洲資產管理服務中心」即日起正式開業。國壽表示，此中心專為高資產客戶量身打造，設有專屬洽談室，保有用戶隱私。

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國泰人壽後續將推出兼顧財富累積及資產傳承雙重目的、高資產客戶專屬商品「國泰人壽美添增鑽利率變動型美元終身壽險」，並提供轉介國泰世華銀行保費融資服務，希望一站式滿足高資產客戶需求。

至於外界關注近期新台幣匯率變化大，是否影響高資產客戶投資，傅伯昇指出，台灣很多客戶本來就持有不少美元資產，但基本上只要美債本身沒太大風險，客戶多數認為短期雖有匯率變動，但持有到期也沒問題，有些高資產客戶反而趁美元較便宜時，增加美元投資部位。（編輯：張均懋）1140701