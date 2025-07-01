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團結國家第4講 黨政人士：總統再提古寧頭823兩戰役重申團結

2025/7/1 21:50（7/1 22:04 更新）
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（中央社記者溫貴香台北1日電）總統賴清德今天進行「團結國家十講」第4講「國防」，再次提及古寧頭戰役、八二三炮戰。黨政人士表示，總統表達在「反共護台」是全國最大公約數前提下，團結全台灣，並向全民訴求國防預算需要跨黨派的共同支持。

黨政人士晚間表示，賴總統的「團結十講」至今，始終圍繞在台灣面臨中國的強大威脅，反共護台是全國的最大公約數，而當中最重要的就是有充裕的國防預算，然而國民黨、民眾黨在立法院大幅刪凍國防預算，已引發全世界的高度關注；因此向全民懇託，接下來政府提出的國防特別預算需要立委們的共同支持。

黨政人士說，兩場來自中國侵略的戰爭，分別是1949年的古寧頭戰役、1958年的823炮戰，這是全體國人不分軍民、省籍，同心反共護台的成果；也因此，賴總統去年上任後，接連在823戰役勝利66週年、古寧頭戰役75週年，都親自前往金門追思、紀念，上任首度的雙十節談話，以及「團結國家十講」，也不斷回顧這兩場攸關台灣生存的戰役。

黨政人士說，總統認為，對於當前的台灣而言，面對相同的境外敵對勢力，希望全體國人、軍人到不分族群、黨派，都能一樣團結在反共護台下。藉此強調，國軍是為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰。

不過，黨政人士指出，面對中共的武力進逼，光靠團結是不夠的，國軍沒有足夠的裝備、資源，要如何抵禦外來的威脅；台灣的國防預算在國民黨執政下不斷縮減，甚至下降到只有GDP的2%，是前總統蔡英文執政以後逐步提升，到去年才回升到GDP的2.5%；從2016年的3596億元提升到2024年6068億元。若非那8年的「自我繳械」，台灣最需要的潛艦說不定早就成軍了。

黨政人士表示，遺憾的是，政府努力要提升台灣的國防、建立足以自保的防衛能力。但今年度的國防預算卻遭國民黨、民眾黨在立法院大刪84億元、凍結899.4億元，創下史上最高。甚至在烏克蘭戰爭展現出新世代戰爭不可或缺的無人機，政府於嘉義民雄設立的「無人機與航太產業園區」，在野黨還想凍結50%預算，這都無疑是自我繳械、自毀門戶。而這樣的態勢已經引發國際的憂心。

黨政人士說，友台派美國共和黨聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）曾在美國聯邦參議院軍事委員會公開點名，國民黨在國防預算上玩危險遊戲，這是釋放出錯誤的訊號，且是共和黨、民主黨共同的擔憂。

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黨政人士表示，賴總統已承諾今年會透過特別預算，讓國防預算達到GDP的3%以上。所以要趁機向全民懇託，接下來的國防特別預算不能再被惡意刪凍，需要立委們的共同支持。

黨政人士表示，在蔡英文、賴總統的高度重視下，國軍的待遇、地位、榮譽感已大幅提升。賴總統更認為國防不只是國軍的事，而是全民的事，所以上任後成立全社會防衛韌性委員會，增加全民防衛力量；還在今年度的漢光41號演習首度結合城鎮韌性演習，擴大為全民參與，把7月定義為「國家團結月」，也是要重申保衛國家是全台灣人民的事，沒有人能置身事外。反共護台是團結所有國人的最重要因素。（編輯：謝佳珍）1140701

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