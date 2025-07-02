孫安佐涉持改造火焰槍 罪嫌不足不起訴

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）台北地檢署偵辦藝人孫安佐涉嫌持有改造火焰槍案，認為難以鑑定此槍械是否具有殺傷力，無從認定是否為管制槍械，犯罪嫌疑不足，今天處分不起訴。

本案起於，民國113年6月16日，藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐與朱姓男子現身台北市信義威秀商圈，朱男腰間配戴1把改造火焰槍。台北市警察局隨後通知朱男到案，朱男供稱瓦斯火槍並無殺傷力。

警方報請北檢指揮偵辦，搜索、約談孫安佐與朱男，訊後諭令孫安佐新台幣30萬元交保，限制住居並責付父親孫鵬。歷經1年多的偵辦，今天處分孫安佐不起訴。

檢方指出，警方分別在孫安佐、朱男住處查扣匕首1把、彈頭17顆、PAK空包彈20顆、改裝火焰槍槍身、戰術腰包、不明粉末、改裝鐵罐（含軟管1支）、瓦斯罐2罐。

刑事局鑑驗結果顯示，匕首不屬槍砲彈藥刀械管制條例及內政部公告管制刀械；不明粉末未檢出管制火藥或炸藥成分，僅含煙火類火藥，而此成分非屬槍砲彈藥刀械管制條例及內政部管制的違禁物。

至於彈頭與空包彈部分，檢方表示，鑑驗認定彈頭為銅包衣與金屬彈頭，空包彈為9x19mm制式彈殼及9mm制式空包彈，均不具金屬彈頭，認定不具殺傷力，也均未列入內政部公告的彈藥主要零件。

檢方指出，警方移送意旨曾指孫安佐與朱男涉持有彈頭與空包彈，涉嫌未經許可持有各類砲彈之主要組成零件罪，因此條文於案發時尚未施行，屬刑事訴訟法規定行為不罰者的情況。

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改造火焰槍槍身部分，檢方表示，刑事局鑑驗認為僅為市售瓦斯罐、打火機與矽利康槍組裝，無槍管、擊發裝置等基本結構；法務部調查局也認為，無射發子彈結構；中央警察大學同樣認定非火藥槍、空氣槍，也無法發射固體物體，皆無法鑑驗。

檢方表示，已多次把改造火焰槍槍身送往各專業鑑定單位，均難以鑑定是否具有殺傷力，無從認定此槍械是否為管制槍械，依罪疑惟輕原則，認定孫安佐與朱男犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。朱男另被控妨害公務與傷害罪等，此部分依法提起公訴。（編輯：蕭博文）1140702