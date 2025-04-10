黃琪詐騙孫鵬狄鶯夫婦逾19萬元 判刑6月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北10日電）曾詐騙前總統陳水扁的黃琪涉假冒名人秘書，向藝人孫鵬、狄鶯佯稱介紹律師處理兒子孫安佐官司卻自寫訴狀。二審判處黃琪有期徒刑6月，得易科罰金，日前最高法院駁回上訴定讞。

全案緣於孫安佐於民國107年1月間被控在美國網購槍枝零件，因向同學聲稱將持槍朝學校射擊而遭逮捕，隨後於美國服刑238天後遭遣返，107年12月11日入境台灣。士林地檢署依槍砲罪起訴孫安佐，案件最終由台灣高等法院判決公訴不受理確定。

檢方指控，孫安佐被美方遞解出境前夕，黃琪（本名黃照岡）打電話給孫鵬，自稱藝人張清芳前夫宋學仁的秘書，佯稱可代為介紹律師處理孫安佐官司，獲孫鵬、狄鶯夫婦同意。黃琪找郭姓律師合作處理孫安佐案，但由黃琪代寫訴狀，再蓋上郭姓律師的印章，並向孫鵬夫婦收取訴訟費用。

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一審台北地方法院認定黃琪詐得新台幣22萬8405元，依詐欺取財罪判處有期徒刑6月，得易科罰金；郭姓律師依違反律師法判刑6月，得易科罰金。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審指出，黃琪詐得款項部分，原審漏未扣除黃琪為孫鵬代訂機票費、住宿費及火車票等，經計算應為19萬2000元，仍判處易科罰金刑6月；郭姓律師行為違反律師法2次，分別判刑3月及4月，均可易科罰金。經上訴，日前最高法院駁回上訴，全案定讞。（編輯：吳素柔）1140410