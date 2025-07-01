不分區立委2年條款 黃國昌：不更動柯文哲所創制度

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（中央社記者陳俊華台北1日電）民眾黨8月10日將召開 黨代表大會，不分區立委「兩年條款」是否修改受關注。民眾黨主席黃國昌今天說，他不會更動民眾黨前主席柯文哲所建立的制度；對民眾黨來說，不只是黨要發展，更重要的是兌現承諾、說到做到。

台灣民眾黨規劃8月10日在桃園舉辦第3屆第2次黨代表大會與6週年黨慶。因民眾黨這屆不分區立委設有「兩年條款」，近來媒體報導，民眾黨內有黨代表已展開連署，運作終止兩年條款，預計於8月黨代表大會提案。

黃國昌晚間接受廣播節目「POP大國民」主持人錢怡君專訪時表示，各界的聲音他都有聽到，但這件事涉及柯文哲在2023年招募人才時，所做的承諾以及建立的制度，很多媒體、黨代表都很關心。

黃國昌說，他前陣子在北、中、南分區黨代表座談會時，都有人問到這題，但他的答案都一樣，「我不會去更動柯文哲留下來、他所建立的制度」，這是他現在的態度與立場。

黃國昌表示，他知道很多支持民眾黨、關心民眾黨未來發展的人，有些其他不同建議跟想法，他都聽到、也都尊重。依政黨法、民眾黨章，黨代表大會是最高權力決策機制，屆時是否會有黨代表提出來討論或有其他方案，他沒有任何預設。

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黃國昌說，他一天24小時中，花在思考這問題的時間只有1秒，因為還有更重要的事要做。對民眾黨來說，不只是黨要發展，更重要的是跟選民所做的承諾要兌現，民眾黨是說到做到、兌現政見的政黨，跟民進黨不一樣。

黃國昌表示，民眾黨正在算開過哪些支票、有哪些還沒兌現，接下來要一步一步往前推進。（編輯：林興盟）1140701