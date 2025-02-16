加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨1/300
首頁 / 政治

新北議員選舉全面動員 黃國昌：每選區都派人戰

2025/2/16 17:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北16日電）民眾黨代理主席黃國昌今天說，2026年選舉佈局會加快決定，以新北市為例每1名議員選區都會派人去戰，就連平地原住民與山地原住民選區也不缺席，一定要讓市議會有民眾黨黨團。

民眾黨主席補選結果昨天下午出爐，立委黃國昌得票數8903票，得票率96.11%，前立委蔡壁如得票數360票，得票率3.89%，由黃國昌勝出，當選民眾黨第二屆黨主席，任期至2026年12月31日。

黃國昌今天下午2時許到新北勞工活動中心參加台灣民眾黨新北市黨部幹部座談會，接受媒體聯訪時強調，2026年整體選舉佈局，一定會找出最強的方案及推出最強的人選。市黨部主委陳世軒表示，黨部已進入選舉備戰狀態，他相信黃國昌一定是最強的母雞。

黃國昌表示，小草永遠是民眾黨的小草，未來還會變成大草原。至於有人到服務處丟香蕉皮，他對此沒有意見，但希望他們丟的垃圾要自己帶走。

在座談會中，黃國昌談到民眾黨在新北市的發展與展望時，以前主席柯文哲在總統大選的得票率來做分析。他表示，柯文哲是強而有力的母雞，對帶動得票有助益。新北市各選區在政黨票得票前5名區域是五股、蘆洲、林口、新莊及鶯歌。

他表示，新北市幅員廣闊，如同台灣的縮影。以他過去服務的汐止等地的七星區來看，面積約有5個新竹市那麼大，一定要深入經營，尤其是永和及新店等深藍選區也要加強。

他強調，從民眾黨的得票支持率來看，新北市僅獲陳世軒一席市議員，這是不合理且離譜的現象。因此，未來的目標很明確，就是2026年的市議會一定要有台灣民眾黨的黨團。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他表示，民眾黨2026年選舉佈局會加快決定。以新北市為例，不僅每1名市議員選區都會推派人員下去戰，就連平地原住民及山地原住民等選區也不缺席。他並以紅色標註新莊、三重、蘆洲、板橋及土樹三鶯（土城、樹林、三峽、鶯歌）等地，表示這些地區是民眾黨具有優勢的必爭之地，是一定要攻下來的選區。

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案，於今年1月1日請辭黨主席，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選。根據民眾黨章程，黨主席是一任4年，第二任黨主席任期從2023年初起算，由於這次補選是接續柯文哲原本的任期，黃國昌接掌黨主席的任期將至2026年12月31日屆滿。（編輯：方沛清）1140216

黃國昌
立院18日協商總預算 綠盼釐清數字藍指已三讀不更動美國務院網站刪不支持台獨 朱立倫：美方立場一致
柯文哲
柯文哲探視柯爸 北所：已返所並持續注意身心狀況蔡壁如坦言與黃國昌角逐民眾黨主席挨罵 當選後不會心懷二志
民眾黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
王婉諭譏諷騙票 黃國昌：時力應專注贏得支持較實在
19
更多編輯台推薦新聞：