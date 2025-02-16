新北議員選舉全面動員 黃國昌：每選區都派人戰

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（中央社記者王鴻國新北16日電）民眾黨代理主席黃國昌今天說，2026年選舉佈局會加快決定，以新北市為例每1名議員選區都會派人去戰，就連平地原住民與山地原住民選區也不缺席，一定要讓市議會有民眾黨黨團。

民眾黨主席補選結果昨天下午出爐，立委黃國昌得票數8903票，得票率96.11%，前立委蔡壁如得票數360票，得票率3.89%，由黃國昌勝出，當選民眾黨第二屆黨主席，任期至2026年12月31日。

黃國昌今天下午2時許到新北勞工活動中心參加台灣民眾黨新北市黨部幹部座談會，接受媒體聯訪時強調，2026年整體選舉佈局，一定會找出最強的方案及推出最強的人選。市黨部主委陳世軒表示，黨部已進入選舉備戰狀態，他相信黃國昌一定是最強的母雞。

黃國昌表示，小草永遠是民眾黨的小草，未來還會變成大草原。至於有人到服務處丟香蕉皮，他對此沒有意見，但希望他們丟的垃圾要自己帶走。

在座談會中，黃國昌談到民眾黨在新北市的發展與展望時，以前主席柯文哲在總統大選的得票率來做分析。他表示，柯文哲是強而有力的母雞，對帶動得票有助益。新北市各選區在政黨票得票前5名區域是五股、蘆洲、林口、新莊及鶯歌。

他表示，新北市幅員廣闊，如同台灣的縮影。以他過去服務的汐止等地的七星區來看，面積約有5個新竹市那麼大，一定要深入經營，尤其是永和及新店等深藍選區也要加強。

他強調，從民眾黨的得票支持率來看，新北市僅獲陳世軒一席市議員，這是不合理且離譜的現象。因此，未來的目標很明確，就是2026年的市議會一定要有台灣民眾黨的黨團。

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他表示，民眾黨2026年選舉佈局會加快決定。以新北市為例，不僅每1名市議員選區都會推派人員下去戰，就連平地原住民及山地原住民等選區也不缺席。他並以紅色標註新莊、三重、蘆洲、板橋及土樹三鶯（土城、樹林、三峽、鶯歌）等地，表示這些地區是民眾黨具有優勢的必爭之地，是一定要攻下來的選區。

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案，於今年1月1日請辭黨主席，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選。根據民眾黨章程，黨主席是一任4年，第二任黨主席任期從2023年初起算，由於這次補選是接續柯文哲原本的任期，黃國昌接掌黨主席的任期將至2026年12月31日屆滿。（編輯：方沛清）1140216