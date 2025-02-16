王婉諭譏諷騙票 黃國昌：時力應專注贏得支持較實在

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（中央社記者陳俊華台北16日電）民眾黨立委黃國昌勝選黨主席，並指要扛起人民對本土進步政黨的寄望，時力黨主席王婉諭說是笑話、騙票。黃國昌今天說，時力要多花時間專注在如何贏得支持比較實在，不要側翼當到變小丑，滿可惜的。

此外，柯文哲因涉及京華城案遭羈押禁見，今天凌晨在戒護下前往台大新竹分院探視病危柯父。黃國昌指出，這關乎柯文哲家人隱私，民眾黨非常關心柯爸健康狀態，會提供一切協助，不會讓柯文哲妻子陳佩琪、柯媽、柯文哲妹妹柯美蘭獨自面對，希望大家將心比心，尊重家屬隱私。

台灣民眾黨延續「一日北高」騎腳踏車活動，秉持「一個人走得快，一群人走得遠」精神，今年2月28日將透過接力方式，讓黨公職一同完成路線；今天上午邀自由車國手梁騏富帶隊練騎、特訓。

民眾黨主席補選結果昨天出爐，黃國昌得票數8903票，得票率96.11%，前立委蔡壁如得票數360票，得票率3.89%，由黃國昌當選。外界關注，民眾黨前主席柯文哲曾對2024不分區立委設下兩年條款，是否將繼續執行。

黃國昌受訪時表示，昨天剛結束黨主席補選，不管結果，最重要的是全黨上下要更努力贏得台灣社會支持；過去柯文哲建立的兩年條款以及2026選戰布局，民眾黨作為有制度的民主政黨，會透過黨內民主程序，延續柯文哲的理念以及所制定的規範，贏得更多支持。

蔡壁如在臉書發文，呼籲要團結一致支持新任黨主席。黃國昌說，民眾黨本來就是團結的政黨，2026地方選舉布局絕對不是少數一、兩個人說了算，黨內有民主機制與眾人智慧，共同討論、擬定2026大選策略，在各縣市扶植更多人才參與公共事務，是一致目標。

王婉諭則在臉書發文指出，黃國昌在當選聲明提到民眾黨要扛起人民對「本土進步政黨」的寄望，是今年最好笑的笑話，本土、進步是一種堅定的價值信仰，不是隨口騙票的工具。

黃國昌說，時力有自己政黨的主體性，只是尊重，但作為真正的第三勢力、台灣重要本土政黨，民眾黨有自己的價值，時力要多花時間專注在如何贏得民眾支持比較實在，「不要側翼當到讓自己變成小丑，滿可惜的」。

黃國昌表示，至於前時力的人要加入民眾黨，其實2023年從他加入民眾黨後，有很多時力的人早就加入民眾黨，只是沒有敲鑼打鼓地講而已；任何有理念、風骨、能力的人才，他都會邀請加入民眾黨，讓民眾黨真正成為全民政黨。

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黃國昌指出，黨主席補選後一級黨務主管總辭，不代表現在的黨務主管做得不好。早上他已邀請、也慰留周榆修繼續擔任民眾黨秘書長，周榆修也願意留下；接下來的調整、布局都希望能適才適所，黨內工作調整等週三（19日）中央委員會確認後，再一併報告。

臉書「協尋黃國昌」上午號召民眾到黃國昌在板橋的服務處丟香蕉皮抗議。黃國昌表示，早上要抗議就抗議，但記得垃圾要帶走，不要讓清潔人員負責善後。（編輯：蘇志宗）1140216