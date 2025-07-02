中歐多分歧 王毅見比利時總理強調合作共贏

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（中央社台北2日電）中國外長王毅1日在布魯塞爾與比利時總理德威弗會面時說，面對變亂交織的國際局勢，中歐應當堅持夥伴關係定位和合作共贏主基調。當前，中歐在電動車關稅和稀土管制上有摩擦，王毅此行是要為接下來中歐領導人交往做政治準備。

2025年中歐峰會預期7月下旬在中國舉行。根據中國外交部先前宣布，王毅於6月30日至7月6日訪問歐盟總部並舉行第13輪中歐高級別戰略對話，訪問德國並舉行第8輪中德外交與安全戰略對話，訪問法國舉行中法外長會談並出席中法高級別人文交流機制新一次會議。

中國官媒新華社報導，比利時總理德威弗（Bart De Wever）會見王毅時說，歐中視角雖不同，但面對當前複雜地緣政治，雙方應加強交往，增進互信。

據中方報導，德威弗表示，比方堅信多邊主義，支持歐洲加強自主，期待歐中領導人會晤取得積極成果，並稱「比利時政府堅定奉行一個中國政策，不會有任何變化」。

王毅則表示，面對變亂交織的國際局勢，中歐作為全球兩大力量、兩大市場、兩大文明，應當堅持夥伴關係定位和合作共贏主基調，加強溝通、增進理解，築牢互信，共同維護多邊主義和自由貿易體制，做世界的「穩定之錨」，成為彼此可靠強勁、相互成就的夥伴。

據報導，雙方還就俄烏戰爭等交換看法。

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香港明報報導，當前，中歐在俄烏戰爭、電動車關稅及中國稀土管制等問題存在摩擦；有觀察人士認為，中方希望在中美局勢緊張之際改善和歐盟的關係。

中國外交部發言人郭嘉昆日前表示，王毅此次訪問歐洲將和歐方就中歐關係和重大國際和地區問題交換意見，鞏固夥伴定位，凝聚合作共識，妥處分歧差異，為下階段中歐領導人交往做好政治準備。（編輯：張淑伶/陳鎧妤）1140702