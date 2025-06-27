德媒：王毅7月出訪德比法 為中歐峰會準備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

因為安徽省會合肥被認為是中國工業政策成功的典範，而這種政策所帶來的扭曲競爭的影響正是歐盟高層所批評的。文章說，之所以選擇安徽，似乎是因為歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）的父親阿布瑞克特（Ernst Albrecht）擔任下薩克森邦（Lower Saxony）總理期間，曾促成該區與安徽建立了友好省分關係。（編輯：張淑伶/謝怡璇）1140627

文章說，歐盟領導層同意在北京再次舉行峰會，這本身就引發了不滿，他們還計劃順道訪問安徽，這個行程也引起爭議。

感謝您的訂閱！

按照輪流的慣例，這一次的中歐峰會本應在布魯塞爾舉行。文章指出，然而，中國國家主席習近平拒絕了前往布魯塞爾參加中國與歐盟建交50週年紀念活動的邀請，卻前往莫斯科與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面，「這是對歐盟的侮辱」。

報導說，王毅此次歐洲之行也是為7月24日至25日在北京舉行的中歐峰會做準備。

根據商報掌握的訊息，北京方面正刻意利用這些物資作為與歐盟談判的籌碼。

報導說，這將是王毅今年第2次訪問德國。今年2月，王毅出席了慕尼黑安全會議。但自那以後，中德關係變得更加緊張。由於北京為應對與美國的關稅爭端而加強稀土等關鍵原材料的出口管制，德國企業正遭受中國供應嚴重不足的衝擊，一些企業的生產已經受到影響。

根據德國之聲中文網，德國「商報」從中德兩國外交圈獲得的消息稱，中國外交部長王毅將於7月初前往柏林、布魯塞爾和巴黎舉行會談。

（中央社台北27日電）德媒報導，中國外交部長王毅7月初將訪問德國、比利時和法國，為7月下旬的中歐峰會做準備。報導指出，當前中國對稀土出口管制，已嚴重影響德國企業的生產經營。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。