加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 產經

台達電69.5億買泰豐觀音廠 布局氫能等新事業

2025/7/2 08:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北2日電）台達電1日公告，斥資新台幣69.5億元，取得泰豐觀音廠的土地及廠房，擬用於氫能、儲能或資料中心等新事業布局。

根據台達電公告，此次取得土地廠房位在桃園市觀音區，土地面積約3.4萬坪，建物面積約2.5萬坪，總交易金額69.5億元，交易相對人為泰豐輪胎，取得用途為因應公司未來業務發展所需。

據了解，台達電此次取得新土地廠房，擬用於氫能、儲能或資料中心等新事業布局。

台達電近年積極發展氫能技術，2024年初宣布與英國氫能公司Ceres合作，雙方簽訂氫能源電池堆技術移轉及授權合約，將氫能技術從歐洲技轉到台灣。去年底，台達電宣布在台南2廠打造台達淨零科學實驗室，建置全台首座MW等級水電解製氫與氫燃料電池測試平台，號召中鋼、台電、中油等台廠加入，組建氫能國家隊，目標2026年底在台灣量產電池堆與系統設備。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台達電董事長鄭平表示，面對全球暖化、氣候變遷，降低碳排已是國際社會的共識及政策推動方向，氫能在這個趨勢中更被公認是能源轉型的重要發展方向之一。

鄭平說，氫能源低碳排放的特性，非常適合應用在交通、工業製造、長期儲能、低碳燃料及分散式電網等多種場景及應用。對於解決全球溫室氣體排放問題，氫能提供關鍵減碳路徑。（編輯：林家嫻）1140702

鄭平
台達電擬砸21.46億收購行動基因公司 拓生醫布局台達電：AI資料中心用電驚人 電網到晶片端提升能效
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：