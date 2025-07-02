台北等13縣市防高溫 熱帶低壓生成恐發展為輕颱

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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象署今天發布高溫資訊，台北等13縣市防攝氏36度以上高溫。另外，今天凌晨2時在日本南方海面有熱帶低壓生成，氣象署預估未來24小時內有發展為輕度颱風的趨勢。

中央氣象署今天上午發布高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱，今天台北市、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新竹縣、苗栗縣、金門縣為黃色燈號，注意達36度以上高溫。

氣象署2日上午發布高溫資訊。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

氣象署發布今年第5號熱帶性低氣壓生成訊息，今天凌晨2時熱帶低壓中心位置在北緯23.8度，東經148.1度，在日本東南方海面，以每小時27公里速度，向北北西進行。

熱帶低壓中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺，預測24小時內有發展為輕度颱風的趨勢，若成颱為今年第3號颱風「木恩」。

今年第5號熱帶性低氣壓在2日生成。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，另一個位於菲律賓東方海面的熱帶系統仍在整合，可能未來1、2天有機會增強為熱帶低壓，目前歐美模式預測仍有很大分歧，後續發展需持續觀察。（編輯：李亨山）1140702