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無照駕駛救護車 新北將罰公司10萬至50萬元

2025/7/1 21:14
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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市民間救護車駕駛今天涉嫌無照駕駛在北市撞死機車騎士。新北衛生局表示，若該公司確有涉及不具職業駕照者開救護車，已違反緊急醫療救護法，將罰新台幣10萬至50萬元，若調查確認違規情節重大，可廢止其救護車設置許可。

台北市松山區三民路、富錦街口今天發生死亡車禍，民間救護車駕駛23歲盧男，鳴笛護送轉診病患，卻碰撞60歲黃姓男騎士，造成黃男傷重不治。

據瞭解，盧男為新北市某民間救護車公司負責人。警方初步排除他酒駕，但意外查出盧男是無照駕駛，全案詢後將依過失致死罪嫌，移請台北地檢署偵辦。

新北市府衛生局官員晚間接受中央社記者詢問表示，依據「救護車及救護車營業機構設置設立許可管理辦法」，機關團體與機構申請設置救護車，應檢具專責救護人員證照、身分證明文件，及救護車駕駛的職業駕駛執照。

不過，雖規定公司負責人須具備緊急醫療技術員（EMT）資格，但並未規定負責人一定要具備職業駕駛人的駕駛執照資格。

衛生局說，依據上述法條第7條，救護車駕駛人應領有職業駕駛執照，且人數不得少於該機構或團體救護車之數量。

衛生局初步清查系統登記資料，該公司救護車駕駛比其登記的救護車輛還多1人，但至於今天發生車禍的救護車，為何由不具職業駕照資格的盧男駕駛，還須檢警進一步釐清。

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衛生局官員表示，該救護公司違反緊急醫療救護法第41條，待檢警調查釐清後，將處新台幣10萬元以上，50萬元以下罰鍰；若經調查情節重大，還可以直接廢止其救護車的設置許可。

新北交通官員與警方說，盧男涉及無照駕車部分，可依道路交通管理處罰條例製單舉發。（編輯：林恕暉）1140701

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