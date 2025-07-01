白癡公主錄實境秀當動物志工 見小猴子過世崩潰

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（中央社記者洪素津台北1日電）網紅白癡公主首次參與實境秀，跟著李銘順和李銘忠一起拜訪非營利野生動物醫院，擔任實習生過程中她看到小猴子過世，忍不住崩潰，感嘆從業人員要專業、耐心，還得隱藏情緒。

白癡公主（痴痴）參與錄製公視實境節目「歐吉桑騎士－阿順阿忠的中年危機」，隨著李銘順和李銘忠兄弟檔前進台東，造訪東部第一家非營利野生動物醫院「野灣」。痴痴透過新聞稿分享，「演戲喊卡可以休息，實境是沒給你喘息機會，除了上廁所。拍實境節目的人就是瘋子，你們都不好好吃飯、睡覺。」

節目中痴痴恰巧遇見手術後的小猴子仍回天乏術，她忍不住情緒崩潰，同時發現醫院工作人員的專業，她說：「工作人員迅速進入工作狀態，沒時間傷心，還有其他動物的照顧和急救要做。他們不是冷感，是不能將情緒放在工作上。」

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李銘忠則對「親手剪碎小雞」這件事很震撼，他說：「因為有些動物是肉食，比如小老鷹不是吃飼料，是養雞場的小雞死掉之後，從那裡買過來一堆，然後要拿剪刀一塊一塊剪下來。以前看雞販殺雞都沒那麼殘忍，可是剪那個小雞，從頭一塊一塊剪，剛開始真的很不忍。」

「歐吉桑騎士－阿順阿忠的中年危機」每週四晚間9時在公視13台播出；每週四晚間10時在公視+、中華電信MOD/Hami Video影劇館+、LINE TV也可收看。（編輯：張雅淨）1140701