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WNBA宣布擴編計畫 擬2030年前新增3支球隊

2025/7/1 18:30
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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國女子職籃WNBA今天宣布，隨著北美地區對於女子籃球的興趣日益高漲，聯盟規劃在2030年前新增3支球隊。

法新社報導，這些新球隊將延續WNBA的快速成長趨勢，新成立的金州女武神隊（Golden State Valkyries）今年5月已正式參賽。

WNBA先前曾宣告，將於2026年在多倫多及波特蘭成立新球隊。WNBA如今又宣布，將分別於2028年、2029年及2030年在克里夫蘭、底特律和費城新增球隊。

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WNBA總裁恩格爾伯特（Cathy Engelbert）發表聲明指出：「對於女子籃球的需求從未如此旺盛，我們很高興歡迎克里夫蘭、底特律和費城加入WNBA這個大家庭。」

恩格爾伯特還表示：「本次歷史性擴編強力反映出聯盟的非凡發展勢頭、籃壇深厚的人才庫以及對投資女子職業籃球的旺盛需求。」（實習編譯：張家語/核稿：陳正健）1140701

恩格爾伯特
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