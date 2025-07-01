NSO樂季壓軸 歌劇音樂會「飛行的荷蘭人」啟航

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（中央社台北1日電）由NSO國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾精選，樂季壓軸將推出「飛行的荷蘭人」歌劇音樂會，馬寇爾說，這位「飛行的荷蘭人」穿越風暴只為尋找一座島嶼安放身心，台灣以友善聞名，很適合在台灣演出。

馬寇爾（Jun Märkl）今天在記者會上表示，荷蘭人是最早來到台灣的西方人之一，這是一段真實存在的歷史連結，而歌劇中的荷蘭人穿越風暴，航行於無盡之海，只為尋找一座島嶼，安放靈魂，「台灣以友善與溫暖聞名，還有什麼地方更適合他的歸屬？這讓我感覺，這個角色與這片土地之間，有種自然的聯繫。」

馬寇爾表示，在每個樂季的尾聲推出歌劇製作，已成NSO傳統，「台灣的觀眾對華格納並不陌生，NSO持續演出他的作品，也逐漸形成我們的特色與傳統。」馬寇爾提到，這次的製作合唱團的角色占比更重，不僅歌唱，更結合戲劇表演，「相信是一場充滿實驗性的呈現。」

這次的製作團隊堪稱一時之選，法國導演尚米歇爾．克奇（Jean-Michel Criqui）經驗豐富；歌手包括德英混血男低音賽門．貝利（Simon Bailey）、伊莉莎白女王聲樂大賽首獎得主波蘭女高音伊沃娜．索博特卡（Iwona Sobotka）、日本女中音金子美香（Mika Kaneko）以及國內聲樂家羅俊穎等，陣容堅強。

曾多次與NSO合作，克奇表示，這次將「飛行的荷蘭人」搬上音樂廳舞台，更能凸顯音樂與劇場的同等重要性，「這部作品不僅僅是音樂饗宴，也將探索人性與愛的課題，從音樂、服裝、舞台設計到燈光，每個細節都蘊含許多深意，值得大家細心解碼。」

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擔綱荷蘭人（Der Holländer）的貝利則用3個關鍵字介紹這齣重量級歌劇，其一是「節奏」，「音樂毫不拖泥帶水，自開場便奔騰向終章，毫無冷場。」其次是「情感」，「主角之間命運般的牽繫與愛戀，令人動容。」最後一個關鍵字則是「力量」，「完整的華格納編制將為樂迷帶來極致的音樂力量與衝擊。」

歌劇「飛行的荷蘭人」是華格納非常成熟的早期作品，探討女性救贖的主題，也展現華格納後期對神性的深刻思索。NSO國家交響樂團「飛行的荷蘭人」歌劇音樂會將於7月11日及13日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1140701