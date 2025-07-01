加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／漢光演習9日登場 10天9夜實兵演練首納灰色襲擾
首頁 / 文化

NSO樂季壓軸 歌劇音樂會「飛行的荷蘭人」啟航

2025/7/1 18:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）由NSO國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾精選，樂季壓軸將推出「飛行的荷蘭人」歌劇音樂會，馬寇爾說，這位「飛行的荷蘭人」穿越風暴只為尋找一座島嶼安放身心，台灣以友善聞名，很適合在台灣演出。

馬寇爾（Jun Märkl）今天在記者會上表示，荷蘭人是最早來到台灣的西方人之一，這是一段真實存在的歷史連結，而歌劇中的荷蘭人穿越風暴，航行於無盡之海，只為尋找一座島嶼，安放靈魂，「台灣以友善與溫暖聞名，還有什麼地方更適合他的歸屬？這讓我感覺，這個角色與這片土地之間，有種自然的聯繫。」

馬寇爾表示，在每個樂季的尾聲推出歌劇製作，已成NSO傳統，「台灣的觀眾對華格納並不陌生，NSO持續演出他的作品，也逐漸形成我們的特色與傳統。」馬寇爾提到，這次的製作合唱團的角色占比更重，不僅歌唱，更結合戲劇表演，「相信是一場充滿實驗性的呈現。」

這次的製作團隊堪稱一時之選，法國導演尚米歇爾．克奇（Jean-Michel Criqui）經驗豐富；歌手包括德英混血男低音賽門．貝利（Simon Bailey）、伊莉莎白女王聲樂大賽首獎得主波蘭女高音伊沃娜．索博特卡（Iwona Sobotka）、日本女中音金子美香（Mika Kaneko）以及國內聲樂家羅俊穎等，陣容堅強。

曾多次與NSO合作，克奇表示，這次將「飛行的荷蘭人」搬上音樂廳舞台，更能凸顯音樂與劇場的同等重要性，「這部作品不僅僅是音樂饗宴，也將探索人性與愛的課題，從音樂、服裝、舞台設計到燈光，每個細節都蘊含許多深意，值得大家細心解碼。」

google news透過 Google News追蹤中央社

擔綱荷蘭人（Der Holländer）的貝利則用3個關鍵字介紹這齣重量級歌劇，其一是「節奏」，「音樂毫不拖泥帶水，自開場便奔騰向終章，毫無冷場。」其次是「情感」，「主角之間命運般的牽繫與愛戀，令人動容。」最後一個關鍵字則是「力量」，「完整的華格納編制將為樂迷帶來極致的音樂力量與衝擊。」

歌劇「飛行的荷蘭人」是華格納非常成熟的早期作品，探討女性救贖的主題，也展現華格納後期對神性的深刻思索。NSO國家交響樂團「飛行的荷蘭人」歌劇音樂會將於7月11日及13日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1140701

馬寇爾
NSO攜手弗拉柯維克、曾宇謙 奏響夏日華麗樂章NSO日巡壓軸 東京歌劇城音樂廳迴蕩天使之聲
華格納
衛武營推全本華格納歌劇「羅恩格林」 台灣首演衛武營下半年節目出爐 歌劇「羅恩格林」登台
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：