薛恩出片緊張到起蕁麻疹 唯一簽唱會在台中

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）男團C.T.O成員薛恩個人出片，緊張到失眠還引發蕁麻疹；回顧曾到中國發展受挫、創立香氛品牌等，認為都是養分。唯一簽唱會將在台中舉辦，他直呼期待當天跟粉絲見面。

薛恩6月24日推出首張個人SOLO EP LEVEL UP，今天與媒體分享心情，他坦言還是有些緊張焦慮，經常失眠，「還因為情緒的關係引發蕁麻疹，是我以前從來沒有過的」。

薛恩過去幾年曾赴中國發展拍戲，自爆曾有規模不小的網劇找他當男主角，原本都談得差不多了，開拍前幾週卻被通知換角；也曾在朋友介紹下赴澳門駐唱，月收6位數，但上台感受不到與觀眾的共鳴，心有不甘，決定回來做自己的音樂。

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薛恩提到，他寫完Demo後發給老闆羅志祥聽，很擔心對方的反應，聽到羅志祥稱讚「滿洗腦的，越聽越好聽」，才放下心中大石。

薛恩將於7月19日在台中舉辦全台唯一一場簽名會，他提到，地點是之前宣傳唱片時去過的地方，會想起從前。他笑說，「粉絲都說我一定會哭」，也感謝很多人得知只辦這一場，特地排除萬難參加，期待當天跟粉絲見面。（編輯：張雅淨）1140701