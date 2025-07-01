朱立倫陪黃建賓掃街籲投不同意罷免 罷團街頭開講

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）國民黨主席朱立倫今天傍晚到台東陪同黨籍立委黃建賓掃街，他細數黃建賓1年半在立法院的政績，懇託民眾投不同意罷免票；罷團今天則在豐里橋頭宣講，呼籲罷免不適任立委。

今天傍晚朱立倫、國民黨秘書長黃健庭、台東縣長饒慶鈴和議長吳秀華、縣議員張國洲陪同黃建賓在黃昏市場周邊掃街。

朱立倫表示，黃建賓才當1年半的立委就拚出好成績，包括修正財劃法讓台東每年增加新台幣130餘億元，還有下半年增加教師節、光復節、行憲紀念日等3天國定假日，吸引觀光客到台東。

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黃建賓表示，1年前大家將票投給他，代表台東民眾到立法院發聲，鄉親交代的事和地方需要的事他都努力完成，這次大罷免只能勇敢面對，相信大家都會站出來投下不同意罷免票，他有大家的支持就會有向前走的勇氣。

民進黨籍台東縣議員簡維國今天也率領團隊在台東市豐里橋宣講。他說，7月26日投票前，民進黨團隊和罷免團體會在台東縣的各大路口宣講，呼籲民眾出來投下罷免同意票，將不適任的立委罷免，讓中華民國、讓台灣更安全，繼續生活在自由民主法治的國家。（編輯：謝雅竹、林恕暉）1140701