85度C拚父親節蛋糕業績 美國營收占比已近半

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（中央社記者江明晏台北1日電）美食-KY旗下85度C今天宣布，瞄準父親節檔期蛋糕商機，預估今年在台銷量達3.3萬顆，將帶動單店業績年增2%；全球布局上，美國市場營收占比已逼近5成，至年底店數上看超過90家。

針對父親節檔期，美食-KY旗下85度C今天宣布推出4款平價造型蛋糕，價格從新台幣550元到750元不等，預估全台可售出約3萬3000個主題蛋糕，比去年同期單店業績成長2%。

85度C主管表示，台灣市場門市動態調整，門市數量超過300家，陸續推出新型態門店，強化品牌形象，今年單店業績仍力拚較去年同期成長。

全球布局方面，85度C在美國市場快速發展。美食-KY指出，美國市場貢獻的合併營收占比已達47%，今年更首度進軍東岸市場，推升門市數量突破80店，預估到今年底的分店數量上看超過90間，下半年成長動能充沛。

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針對中國市場，美食-KY指出，受惠去年8月以來的產品改造策略，銷售動能逐漸改善，累計今年前5月當地貢獻的合併營收較去同期減少9.7%，幅度收窄至個位數，較去年整年度的表現明顯進步；累計今年前5月，中國大陸市場占集團合併營收38%。

85度C近年也進軍東南亞市場，透過加盟主在柬埔寨展店已達4家。（編輯：楊蘭軒）1140701