LLB亞太區少棒賽 北市東園2日與菲律賓爭冠軍戰門票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北1日電）台北市東園國小棒球隊代表台灣參加LLB世界少棒聯盟亞太區少棒賽，今天預賽最後一戰以13比1、4局擊敗沙烏地阿拉伯，分組排名第2晉級，明天4強將與菲律賓交手，爭冠軍戰門票。

LLB世界少棒聯盟亞太區少棒賽在韓國舉行，北市東園預賽接連擊敗中國、關島，第3戰與地主韓國交手4比5吞敗，昨天再擊敗香港，今天預賽最後一戰與沙烏地阿拉伯交手。

北市東園今天3任投手依序登板，簡子淂先發投1.2局被敲出1支安打、無失分，何甫羿接替登板，投1.1局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，陳羿礽後援登板投1局，接連被敲2支安打失掉1分，但及時回穩、沒有多掉分數。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北市東園開賽積極搶分，首局單局敲4安、獲得2次四死球保送，攻勢串連、一口氣拿下6分，2局單局有5支安打，包括3支長打，再拿3分、拉開領先差距，3局靠著安打、失誤多添1分保險分，4局再拿3分，順利搶下比賽勝利。

北市東園A組預賽戰績4勝1敗、排名第2晉級，A組第1為目前全勝的韓國隊，明天4強將與B組排名第1的菲律賓交手，而韓國4強的對手是泰國，勝隊取得冠軍戰門票。（編輯：張銘坤）1140701